النعيمات قيمة تتجلى مع "النشامى"... وكأس العرب فصل آخر من الحكاية

كرة عربية
عمّان

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
06 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:57 (توقيت القدس)
النعيمات مع السلامي خلال لقاء الأردن والكويت، 6 ديسمبر 2025 (إبراهيم العمري/رويترز)
النعيمات مع السلامي خلال لقاء الأردن والكويت، 6 ديسمبر 2025 (إبراهيم العمري/رويترز)
- تألق يزن النعيمات في مباراة الأردن ضد الكويت، حيث قدم تمريرة حاسمة لمهند أبو طه وساهم في فوز الأردن 3-1، مما أهلهم لربع نهائي كأس العرب 2025.
- رغم قلة دقائق اللعب مع ناديه العربي القطري، أثبت النعيمات فاعليته بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة تمريرة حاسمة، مما يعكس قدرته على التأثير في المباريات.
- تصدر منتخب الأردن المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط بعد فوزه على الإمارات والكويت، في انتظار مواجهة الإمارات ومصر لتحديد ملامح المجموعة.

بلغ منتخب الأردن لكرة القدم، ربع نهائي كأس العرب 2025، بعد فوزه على الكويت 3-1، اليوم السبت، محققاً انتصاره الثاني توالياً في دور المجموعات، في لقاء لم يغب فيه نجمه يزن النعيمات (26 عاماً) عن سماء التألق.

وعلى استاد أحمد بن علي المونديالي، قدم النعيمات تمريرة حاسمة لزميله مهند أبو طه، الذي سجل الهدف الأول من تسديدة صاروخية، قبل أن يُضيف سعد الروسان وعلي علوان (من ركلة جزاء)، الهدفين الثاني والثالث توالياً، فيما أحرز يوسف ناصر هدف الكويت الوحيد. وواصل النعيمات تقديم أوراق اعتماده مع "النشامى"، فبعد أن تسبب بركلة جزاء أمام الإمارات في اللقاء الأول، وسجّل الهدف الثاني في تلك المباراة، عاد اليوم ليؤكّد حضوره المؤثّر بصناعته الهدف الأول أمام الكويت، ليثبت مجدداً أنه الرقم الصعب في المنتخب الأردني.

مشجعو منتخب الأردن خلال مباراة أمام السعودية، 11 يونيو 2024 (فايز نور الدين/ فرانس برس)
ورغم ذلك، لم يحظَ النعيمات بثقة المدربين، الذين تعاقبوا على قيادة ناديه العربي القطري هذا الموسم، إذ لم يمنحوه سوى 263 دقيقة لعب فقط، وُزعت على ثماني مباريات. وبرغم محدودية الدقائق، فإنّ النعيمات قدّم أرقاماً لافتة، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف، وصناعة تمريرة حاسمة، بحسب إحصائيات موقع ترانسفير ماركت، مظهراً فاعليته العالية وقدرته على التأثير، كلما حصل على الفرصة داخل المستطيل الأخضر. وبعد فوزهم افتتاحاً على الإمارات 2-1، رفع "النشامى" رصيدهم إلى ستّ نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، التي تشهد لاحقاً مواجهة بين الإمارات ومصر، التي تعادلت مع الكويت بهدف لمثله، في الجولة الأولى.

