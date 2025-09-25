النظارات تغزو تدريبات أندية كرة القدم... وهذه أسرارها

- انتشرت ظاهرة استخدام النظارات في تدريبات كرة القدم لتحسين أداء اللاعبين، حيث تُستخدم لتطوير التركيز وردود الفعل، كما فعل حارس سويسرا يان سومر في 2016، مما ساهم في تألقه. - اعتمدت فرق مثل مولودية الجزائر والمنتخب التونسي هذه التقنية في تدريباتها، بهدف تعزيز قدرات اللاعبين، خاصة حراس المرمى، على التصدي للكرات. - تُستخدم النظارات الستروبوسكوبية، التي تعزز التركيز العقلي، بشكل متزايد في الرياضة، حيث تسمح بتعديل تأثير الوميض لتحسين الأداء البدني والعقلي.

اجتاحت ظاهرة استعمال النظارات تدريبات أندية كرة القدم في العالم، فقد انتشرت في البداية صور في العديد من المناسبات تظهر حراس المرمى وهم يحملون نظارات خلال التمارين، قبل أن تشمل هذه الظاهرة بقية اللاعبين، وطبعاً لا تُحمل النظارات خلال المباريات بحكم القوانين إلا في حالات استثنائية لعددٍ من اللاعبين الذين يعانون أمراضاً مثل الهولندي إيدغار ديفيدس.

ونشر حساب فريق مولودية الجزائر، على فيسبوك، الثلاثاء، صوراً تظهر لاعبي الفريق خلال التدريبات وهم يحملون نظارات، غير أنه لم يكشف أسباب هذه الخطوة، ولكن من الواضح أن الهدف هو تطوير قدرات اللاعبين من خلال استعمال النظارات في التدريبات. وسبق للمنتخب التونسي أن اعتمد هذه الخطوة خلال التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2022، وكذلك في كأس أفريقيا 2024، حيث ظهر حارسا المرمى معز حسن ثم بشير بن سعيد، وهما يحملان النظارات خلال التدريبات، وقد شرح حينها مصدر من المنتخب أن الهدف هو تطوير قدرة الحارس على التركيز والتصدي للكرات.





وكان حارس منتخب سويسرا، يان سومر، من أول الحراس في العالم الذين استعانوا بهذه التقنية في عام 2016، حين فاجأ الجميع خلال التدريبات التي سبقت بطولة أمم أوروبا وهو يحمل النظارات طوال الإعداد للبطولة، وقد تألق الحارس بشكل لافتٍ في النهائيات وارتفعت أسهمه بشكل كبير للغاية، وتابع اعتماد هذه التقنية في البطولات الأخيرة.

واستعرض تقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية الأسباب التي تحفز اللاعبين على استعمال النظارات، إذ جاء فيه: "لتحسين أدائهم، يسعى الرياضيون بشكل متزايد إلى تقوية عقولهم وأجسامهم. وفي هذا السياق، تُعدّ النظارات الستروبوسكوبية، التي استخدمها مايكل جوردان قبل عشرين عاماً، أداةً تشهد انتعاشاً ملحوظاً. وهي نظارات عدساتها مبطنة ببلورات سائلة تسمح بالانتقال من الشفافية إلى التعتيم في جزء من الثانية، والعكس صحيح. يمكن لمستخدميها ضبط تأثير الوميض من سريع جداً إلى بطيء جداً". وقال الحارس السويسري، سومر، عن استعمال النظارات بشكل متواصل: "تشغل العقل وتسرّع ردّ الفعل، وأسعى لاكتشاف أشياء جديدة". وقد حاول فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، تطبيق هذه التقنية خلال التدريبات وهو ما يؤكد جدوى هذا التصرّف.