النطحة تُكلف الختال لاعب البحرين ثلاث مباريات وغرامة مالية

- أوقف "فيفا" لاعب البحرين إبراهيم الختال ثلاث مباريات وغرّمه 7000 دولار بسبب نطحه لاعباً عراقياً في كأس العرب 2025، مما يحد من خيارات المدرب في المباريات الحاسمة. - النطحة الشهيرة للختال، التي أعادت للأذهان حادثة زيدان في 2006، كانت من أبرز لقطات البطولة، حيث فقد اللاعب أعصابه في لحظات حاسمة. - قرار الإيقاف يعني أن الختال لن يشارك إلا إذا وصلت البحرين إلى نصف النهائي، مما يضعف فرص الفريق في المنافسة.

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف لاعب منتخب البحرين، إبراهيم الختال، ثلاث مباريات، بسبب النطحة الشهيرة في لقاء منتخب بلاده أمام العراق، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من منافسات كأس العرب، "فيفا قطر 2025"، والتي شهدت خسارة البحرين بنتيجة (1-2). وأعلم "فيفا"، الاتحاد البحريني بقراره، ومِن ثمّ فإن الختال لن يكون مُتاحاً إلا في حالة وصول البحرين إلى الدور نصف النهائي من البطولة، كما تلقى غرامة مالية قدرها سبعة آلاف دولار، في واحدة من أقسى العقوبات، خلال النسخة الحالية.

وكانت النطحة، التي قام بها الختال، من أبرز اللقطات في كأس العرب حتى الآن، إذ فقد اللاعب البحريني القدرة على التحكم بأعصابه، في نهاية اللقاء، أثناء البحث عن تعديل النتيجة، وبدل أن يتعامل مع الدقائق الحاسمة بتركيز عالٍ، فقد اعتدى على منافسه العراقي، ومِن ثمّ كان من الطبيعي أن يطرده الحكم، ليحرم منتخب بلاده من خدماته في مباريات حاسمة، ما يحدّ من هامش الاختيار لدى المدرب.

وأعاد الختال اللقطة الشهيرة للنجم الفرنسي، زين الدين زيدان، في ختام كأس العالم 2006، عندما اعتدى على مدافع منتخب إيطاليا، ماركو ماتيراتزي، ليتمّ طرده في آخر ظهور دولي في مسيرته الكبيرة، وهي لقطة أثارت جدلاً واسعاً، بحكم أنه لم يكن متوقعاً من نجم فرنسا القيام بهذا التصرف، الذي قد يكون ساهم بشكل كبير في خسارة بلاده نهائي المونديال بركلات الترجيح.