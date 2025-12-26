النصيري يقترب من نادٍ كبير في السعودية

- يعيش يوسف النصيري أيامه الأخيرة مع فنربخشة، حيث تلقى النادي عروضاً من أندية سعودية تسعى لضمه بفضل خبرته الكروية وأهدافه الحاسمة. - رغم تسجيله 30 هدفاً في موسمه الأول، يواجه النصيري صعوبات هذا الموسم، ويبدو مهتماً بالانتقال إلى الدوري السعودي، حيث أبدت الأندية اهتماماً كبيراً بخدماته. - فنربخشة مستعدة لبيعه في الصيف المقبل لتحقيق أرباح مالية، لكن تخشى إصابته في كأس أمم أفريقيا، بينما قدم نادي الاتحاد عرضاً بقيمة 35 مليون يورو لضمه.

يعيش النجم المغربي يوسف النصيري (28 عاماً) أيامه الأخيرة مع نادي فنربخشة التركي، الذي تلقت إدارته عروضاً من بعض الفرق السعودية، التي تسعى إلى ضم المهاجم الذي يتمتع بخبرة كروية كبيرة، بفضل الأهداف والتمريرات الحاسمة، التي يقدمها بها.

وذكر موقع فوتو ماتش التركي، اليوم الجمعة، أن يوسف النصيري استطاع فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لنادي فنربخشة في موسمه الأول، بعدما استطاع تسجيل 30 هدفاً في جميع المسابقات، إلا أنه يعيش هذا الموسم أوقاتاً صعبة للغاية. ويبدو أن عقله مرتبط بتغيير مكانه، والبحث عن خيارات جديدة، وتبدو أندية الدوري السعودي مهتمة كثيراً بخدمات صاحب الـ28 عاماً.

وأوضح الموقع أن يوسف النصيري يريد الرحيل، ولن تمانع إدارة نادي فنربخشة نهائياً في التخلي عن خدماته، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لأنها ستحقق الأرباح المالية، بسبب ارتفاع القيمة السوقية للنجم المغربي، لكنها تخشى تعرضه للإصابة في بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، التي يشارك فيها مع منتخب المغرب، لأن ذلك يعني عدم قدرتها على طلب السعر، التي تريده خاصة أن الفريق التركي يبحث عن خيارات أخرى في الصيف المقبل.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن عدداً من الأندية السعودية تواصل مع إدارة فنربخشة التركي، لكن فريق الاتحاد قدّم عرضه بالفعل، للحصول على خدمات النجم المغربي، يوسف النصيري، في "الميركاتو" الصيفي المقبل، مقابل 35 مليون يورو، لأن "العميد" يبحث عن مهاجم يعوّض صاحب الخبرة كريم بنزيمة، الذي تقدم في السن (38 عاماً).