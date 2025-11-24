النصيري وماندي يضعان بصمتهما في ليلة التألق المغربي والجزائري

تألق اللاعبون المغاربة في الملاعب الأوروبية، وسجل الثلاثي يوسف النصيري (28 عاماً) وأنس الزروري (25 عاماً) والموهبة ياسين بلخديم (23 عاماً) أهدافاً حاسمة لفرقهم، ليواصل المغاربة حضورهم في قوائم الهدافين، منذ بداية الموسم الكروي الحالي في دوريات القارة العجوز، كما تجلى الحضور الجزائري، عبر المدافع عيسى ماندي (34 عاماً)، الذي أحرز هدفاً لصالح ناديه ليل الفرنسي.

وسجل ياسين بلخديم هدف الفوز لناديه أنجيه الفرنسي، في مباراة الأسبوع الـ 13 من الدوري الفرنسي ضد مضيفه تولوز، وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 16، ليمنح فريقه فوزه الأول هذا الموسم خارج ملعبه، ويؤكد قدرة اللاعب المغربي على حسم المباريات في اللحظات الحاسمة.

وساهم مواطنه يوسف النصيري في "ريمونتادا" فريقه فنربخشه، الذي كان متأخراً بهدفين دون مقابل أمام منافسه ريزه سبور في الجولة الـ 13 من الدوري التركي، وسجل النصيري هدفاً رائعاً عبر تسديدة مباشرة بعد انفراده بالحارس، وكان هذا الهدف الرابع من أصل خمسة أهداف سجلها الفريق في المباراة، ليؤكد دوره الكبير في قلب النتيجة لصالح فريقه.

وسجل اللاعب المغربي، أنس الزروري، الهدف الأول لنادي باناثينايكوس برأسية رائعة في الدقيقة الـ 40، ليمنح فريقه دفعة قوية للعودة بالزاد كاملاً أمام مضيفه بنسيرايكوس، ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من الدوري اليوناني، وانتهت المباراة بفوز باناثينايكوس بثلاثة أهداف دون مقابل، وجاء الهدف ليبرز دور الزروري في حسم المباريات المهمة لصالح فريقه.

وأثبت الجزائري عيسى ماندي جدارته في فوز ناديه ليل الفرنسي أمام ضيفه باريس إف سي، في مواجهة صعبة شهدت الكثير من الأهداف، وسجل ماندي الهدف الثالث وهدف الفوز برأسية رائعة، ليقود فريقه للانتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويبرز دوره الحاسم في قلب موازين اللقاء، وحسم النقاط المهمة.

ويعكس الأداء المتميز للاعبين المغاربة والجزائريين في الملاعب الأوروبية مدى قوة حضورهم وتأثيرهم في فرقهم، إذ أظهروا قدرة استثنائية على حسم المباريات، وتحقيق الانتصارات، ما يؤكد استمرار التألق المغاربي في مختلف الدوريات القارية هذا الموسم.