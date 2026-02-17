النصيري وعوار يتألقان في نخبة آسيا بليلة وداع الغرافة

17 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 23:00 (توقيت القدس)
لاعبو نادي الاتحاد السعودي خلال مباراة السد، 17 فبراير 2026 (إكس/حساب النادي)
- نادي الاتحاد السعودي يحقق فوزًا كبيرًا على السد القطري بنتيجة 4-1، ليحجز المركز الرابع في منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بفضل أهداف حسام عوار ويوسف النصيري وستيفان كيلر وهدف عكسي من بيدرو ميغيل.

- في مباريات أخرى، فاز تراكتور الإيراني على الغرافة القطري 2-0، مما أدى إلى خروج الغرافة من المنافسة، بينما شهدت منطقة الغرب انتصارات للأهلي السعودي وناساف الأوزبكي والشرطة العراقي والهلال السعودي.

- تأهلت الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16، وهي الهلال والأهلي وتراكتور والاتحاد والوحدة وشباب الأهلي والدحيل والسد.

خطف نادي الاتحاد السعودي المركز الرابع في منافسات منطقة الغرب، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بعد فوزه خارج ملعبه على السد القطري 4-1 اليوم الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة.

وسجل حسام عوار (10) ويوسف النصيري (18) ولاعب السد بيدرو ميغيل (33 بالخطأ في مرمى فريقه) وستيفان كيلر (63) أهداف السد، في حين أحرز رافا موخيكا (38) هدف السد. وفي لقاء آخر، فاز نادي تراكتور الإيراني على الغرافة القطري 2-0، على استاد ثاني بن جاسم في الريان، ليفرط النادي القطري في بطاقة العبور للدور الثاني من أبطال آسيا للنخبة. وسجل مهدي هاشمنجاد (61) وأمير حسين زاد (81) هدفي الفوز لمصلحة تراكتور.

لعب محرز ضد التعاون في الدوري السعودي، 13 يناير 2026 (ياسر بخش/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

الأهلي يظهر مرشحاً لحسم لقب الدوري السعودي.. حلم محرز يقترب

وشهدت بقية مباريات منطقة الغرب، في وقت سابق، فوز الأهلي السعودي على شباب الأهلي الإماراتي 4-3 في جدة، وناساف الأوزبكي على الشارقة الإماراتي 2-1 في الشارقة، وانتصار الشرطة العراقي على الدحيل القطري 3-2 في بغداد، وفوز الهلال السعودي على الوحدة الإماراتي 2-1 في الرياض، وفوز الاتحاد السعودي على السد القطري 4-1 في الدوحة. وتأهلت إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى، وهي الهلال والأهلي، وتراكتور والاتحاد والوحدة وشباب الأهلي والدحيل والسد.

