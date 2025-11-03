- تعرض منتخب المغرب لضربة قوية بإصابة يوسف النصيري خلال مباراة فنربخشة وبيشكتاش، مما يثير القلق حول مشاركته في مباراتي موزامبيق وأوغندا استعداداً لكأس أمم أفريقيا. - ينتظر المدرب وليد الركراكي تقريراً طبياً من نادي فنربخشة لتحديد مدى خطورة إصابة النصيري وإمكانية التحاقه بمعسكر المنتخب في الرباط. - من المتوقع غياب مروان سنادي عن كأس أمم أفريقيا بعد إصابته في الركبة وحاجته لجراحة عاجلة، مما قد يبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع.

تلقى المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي (26 عاماً)، ضربة موجعة أخرى، بعدما تعرض نجم نادي فنربخشة التركي، يوسف النصيري (27 عاماً)، للإصابة خلال لقاء نادي بيشكتاش، أمس الأحد، لحساب الجولة الـ11 من منافسات الدوري التركي، وذلك قبل أربعة أيام فقط من الإعلان عن القائمة النهائية المستدعاة لخوض مباراتي موزامبيق وأوغندا يومي 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أرضية الملعب الكبير في مدينة طنجة، استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب، اعتباراً من 21 ديسمبر/كانون الأول وحتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبلين.

وشهدت مباراة الديربي التركي بين فنربخشة وبيشكتاش خروج النصيري اضطرارياً في الدقيقة 66، بعد شعوره بآلام عضلية حادة، ليجري تعويضه بزميله جون دوران، في انتظار التقرير الرسمي من الطاقم الطبي للفريق التركي، الذي سيحدد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المحتملة.

وأفادت معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الاثنين، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب أسود الأطلس، رفض ذكر اسمه، أن المدرب وليد الركراكي ينتظر تقريراً طبياً مفصلاً من الجهاز الطبي لنادي فنربخشة التركي لمعرفة درجة خطورة إصابة النجم المغربي يوسف النصيري ومدى إمكانية التحاقه بمعسكر منتخب المغرب في مركز محمد السادس بالرباط، اعتباراً من يوم الاثنين القادم. وتابع المصدر قائلاً: "نأمل أن تكون إصابة النصيري خفيفة وغير مقلقة، فنحن نعول على جهوزيته الكاملة خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، كما نراهن على سلامة جميع اللاعبين".

في المقابل، أصبح من شبه المؤكد غياب نجم نادي أتليتيك بلباو الإسباني، مروان سنادي (24 عاماً)، عن بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال الفترة الأخيرة، تستدعي خضوعه لتدخل جراحي عاجل. وفي هذا الإطار، أعلن نادي بلباو أن مروان سنادي سيخضع للجراحة، اليوم الاثنين، بعد تفاقم الإصابة، موضحاً أن النجم المغربي شعر منذ بداية الموسم بانزعاجات متكررة في ركبته جراء إصابة قديمة في الغضروف المفصلي، من دون تحديد المدة التي سيغيب عنها، لكن مصدراً مقرباً من منتخب المغرب أوضح في حديث مع "العربي الجديد"، الاثنين، أن مروان سنادي قد يغيب ما بين ستة وثمانية أسابيع عن الميادين، ما يعني غيابه المحتمل عن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.