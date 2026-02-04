النصيري في الاتحاد السعودي... ذكريات حمد الله لتعويض بنزيمة

- تعاقد نادي الاتحاد السعودي مع المهاجم المغربي يوسف النصيري من فنربخشة التركي، في صفقة مفاجئة بعد فشل انتقال نغولو كانتي إلى الفريق التركي، مما أدى إلى مقاطعة كانتي للتدريبات. - الاتحاد ودّع لاعبه الفرنسي كانتي وأعلن عن ضم النصيري، مستغلاً أزمته مع فنربخشة، بعد انتقال كريم بنزيمة إلى الهلال، مما جعل الاتحاد لاعباً رئيسياً في الميركاتو الشتوي. - لم يُفصح الاتحاد عن مدة عقد النصيري، الذي يواجه تحديات كبيرة لتعويض بنزيمة، مع إمكانية استعادة تألقه السابق في إشبيلية ومكانته في منتخب المغرب.

تعاقد نادي الاتحاد السعودي مع المهاجم المغربي، يوسف النصيري (28 عاماً)، قادماً من فنربخشة التركي، حيث أعلن بطل الدوري السعودي عن انضمام الهداف المغربي إلى صفوفه، مساء الثلاثاء، في واحدة من الصفقات المفاجئة، بما أن الفريق التركي، أعلن في وقتٍ سابق من يوم الثلاثاء، فشل صفقة التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي، من الاتحاد، مقابل رحيل النصيري إلى السعودية، متهماً الفريق السعودي بتعطيل الصفقة، ليقاطع كانتي التدريبات مع فريقه.

🤝 Say Welcome to our new Moroccan sniper 🤩💫 pic.twitter.com/fwF2k7qOXu — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) February 3, 2026

ونشر الاتحاد بياناً، ودّع من خلاله لاعبه الفرنسي كانتي، قبل أن ينشر بعد ذلك بقليل، خبر تعاقده مع الهداف المغربي، ليكون فريق الاتحاد مُحركاً أساسياً في الميركاتو الشتوي، بما أنّ هدّافه الفرنسي، كريم بنزيمة انتقل إلى نادي الهلال السعودي يوم الاثنين، في واحدة من الصفقات القوية التي أثارت جدلاً واسعاً، قبل أن يضمّ الاتحاد النصيري، مُستغلاً الأزمة التي يُعاني منها المهاجم المغربي مع فريقه التركي، ذلك أن لاعب إشبيلية الإسباني سابقاً، كان مرشحاً للرحيل عن الفريق منذ فترة، ورفض عرضاً من يوفنتوس الإيطالي.

ولم يكشف الاتحاد، في بيانه، عن مدة العقد مع هدّاف "أسود الأطلس"، الذي ستكون مهمته صعبة للغاية في ظل التطورات التي مرّ بها نادي الاتحاد خلال الأيام الماضية، كما أن تعويض بنزيمة لن يكون أمراً سهلاً بلا شك، خاصة أن الجماهير ستقارن بين أرقام اللاعبين، ولكن بإمكان النصيري أن يستعيد ذكريات مواطنه عبد الرزاق حمد الله، الذي كان مروره بالاتحاد ناجحاً رياضياً رغم الأزمات التي تسبب فيها، ولكن أرقامه كانت مميزة عندما جاور بنزيمة في هجوم الاتحاد، كما بإمكان النصيري أن يستعيد تألقه مع فريق إشبيلية الإسباني، عندما كان لاعباً مميزاً في صفوف الفريق، ذلك أن انتقاله إلى الدوري التركي لم يكن موفقاً، ولم يحقق له الكثير من المكاسب، وخسر مكانه الأساسي في صفوف منتخب المغرب، ولكن التجربة مع "النمور" قد تمكن النصيري من استعادة مكانته في تشكيلة "أسود الأطلس".