النصر يواصل عروضه المبهرة وهزيمة مفاجئة للزوراء في دوري أبطال آسيا 2

- واصل النصر السعودي سلسلة انتصاراته في دوري أبطال آسيا بفوزه الثالث على التوالي، متغلبًا على غوا الهندي 2-1، ليحافظ على صدارة المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط. - في المجموعة ذاتها، خسر الزوراء العراقي أمام الاستقلال الطاجيكي 1-2، مما جعل الاستقلال يحتل المركز الثاني برصيد ست نقاط، بينما بقي رصيد غوا خاليًا من النقاط. - في المجموعة الثانية، تعادل الخالدية البحريني مع أنديجان الأوزبكي 0-0، ليحافظ الخالدية على الصدارة برصيد خمس نقاط، متفوقًا على أنديجان والأهلي القطري وأركاداغ التركمانستاني.

حقق النصر السعودي الفوز الثالث على التوالي، في دوري أبطال آسيا 2، بعدما تغلّب خارج ملعبه على غوا الهندي 2-1، اليوم الأربعاء، على استاد بانديت جواهر لال نهرو في غوا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجّل البرازيلي أنخيلو غابرييل (10) والسعودي هارون كامارا (27) هدفي النصر، فيما أحرز بريسون فيرنانديز (41) هدف غوا. ومن جهته، خسر الزوراء العراقي أمام مضيفه الاستقلال الطاجيكي 1-2، على استاد هيسور المركزي في هيسور، ضمن المجموعة ذاتها. وتقدّم الزوراء عبر هدف إبراهيم غباداموسي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يرد الاستقلال بهدفين عن طريق أميربيك جورابويف (20) وبول كومولافي (84).

وحافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل ست نقاط للاستقلال، وثلاث للزوراء، فيما بقي رصيد غوا خالياً من النقاط. وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ يلتقي النصر وغوا في الرياض، والزوراء مع الاستقلال في بغداد.

وتعادل الخالدية البحريني مع مضيفه أنديجان الأوزبكي 0-0 على استاد بوبور في أنديجان، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية. وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى. وحافظ الخالدية على صدارة ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات، مقابل ثلاث نقاط لصالح أنديجان، ونقطتين من مباراتين للأهلي القطري، ونقطة لأركاداغ التركمانستاني.