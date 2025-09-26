النصر يواجه الاتحاد: قمة الهجوم الأقوى وحسم الصدارة

- يلتقي الاتحاد والنصر في قمة الدوري السعودي، حيث يتصدران الترتيب بعد تحقيقهما العلامة الكاملة في ثلاث مباريات، مع أقوى هجوم في البطولة حتى الآن. - النصر يتفوق بفارق الأهداف، ويعتمد على تألق كريستيانو رونالدو وجواو فيلكس، بينما يسعى الاتحاد لاستغلال عودة مهاجمه الفرنسي لتجنب الهزيمة الأولى. - المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا للفريقين، حيث يسعى كل منهما للحفاظ على سجله المثالي، وسط غياب بعض اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابات.

يواجه الاتحاد حامل لقب الثنائية ضيفه النصر، اليوم الجمعة (الساعة 9 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، على ملعب الإنماء في جدة، في قمة المرحلة الرابعة من عمر مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم. وستجمع المباراة بين الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة في ثلاث مباريات، وصاحبي أقوى هجوم حتى الآن (12 للنصر المتصدر و10 للاتحاد).

والتقى الفريقان في بداية الموسم، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر في هونغ كونغ، حيث فاز النصر 2-1 رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه السنغالي ساديو ماني مبكرا، بيد أن الاتحاد فاز ذهابا وإيابا في الدوري الماضي. ورغم فوز الاتحاد في ثلاث مباريات، إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

ويعول الاتحاد على مجموعة من الأسماء المميزة، منها حارسه الصربي بريدراغ ريكوفيتش، البرتغالي دانيلو بيريرا، البرازيلي فابينيو، الجزائري حسام عوار، الفرنسي موسى ديابي والهولندي ستيفن بيرخفين. في المقابل، قدم النصر مستويات مميزة وحقق نتائج كبيرة، بيد أنه سيفتقد جهود مدافعه الأيسر سعد الناصر بداعي الإصابة، لكنه يمتلك عناصر بديلة قادرة على ملء الخانة.

ويتصدر فيليكس قائمة الهدافين (5)، فيما تضم قائمة النصر أيضا الفرنسيين كينغسلي كومان ومحمد سيماكان والإسباني إينيغو مارتينيس. واستطاع "العالمي" حصد تسع نقاط، جعلته يتربع على عرش جدول الترتيب بفارق الأهداف عن غريمه الاتحاد، الذي يرغب جهازه الفني في استغلال عودة مهاجمه الفرنسي حتى يحسم الأمور لصالحه ويتجنب الهزيمة الأولى هذا الموسم.

وسجل النصر أكبر نتيجة في الجولة الثالثة حين أمطر شباك ضيفه الرياض بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة تألق فيها قائده كريستيانو رونالدو بتسجيله هدفين، وتقدم بعد ذلك على هداف الاتحاد التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين، اللاعب البرازيلي رومارينيو. وبلغت أهداف رونالدو في المجمل 77 هدفا في الدوري، فصعد إلى المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري السعودي. أما مواطنه جواو فيلكس فكان نجم المشهد الهجومي بعدما وصل إلى صدارة الهدافين برصيد خمسة أهداف، مقدما أوراق أعتماده باعتباره واحداً من أهم صفقات الصيف هذا الموسم، وبهذا الانتصار حافظ النصر على صدارته للدوري بفارق الأهداف عن الاتحاد.

وقبل القمة المرتقبة، حافظ الاتحاد على سجل انتصاراته المتتالية في تسع مباريات بعد انتصاره الصعب في الجولة السابقة على مستضيفه النجمة 1-0 بالهدف الذي أحرزه الفرنسي نغولو كانتي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.