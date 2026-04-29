النصر يواجه الأهلي في قمة الدوري السعودي الحاسمة

- يدخل الأهلي مواجهة قوية ضد النصر المتصدر في الدوري السعودي بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا، بينما يسعى النصر لتعزيز صدارته قبل خمس جولات من نهاية الموسم، حيث يمتلك 76 نقطة ويواجه منافسة قوية من الهلال والأهلي. - النصر، بقيادة المدرب خورخي جيسوس، لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 19 مباراة، ويطمح لتحقيق اللقب العاشر في تاريخه المحلي، مع تألق نجومه مثل كريستيانو رونالدو وكينغسلي كومان. - الأهلي، بقيادة المدرب ماتياس يايسله، يسعى لاستعادة لياقته البدنية بعد إجهاد المباريات النهائية، ويطمح لتحقيق لقب الدوري بعد غياب طويل منذ موسم 2015-2016.

يدخل نادي الأهلي قمة الأسبوع الثلاثين من مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم أمام النصر المتصدر، اليوم الأربعاء، بمعنويات عالية، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا للنخبة قبل أيامٍ قليلة ليُحافظ على التاج القاري، في حين يعيش زملاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أيضاً أياماً طيبة مع بلوغ "العالمي" نهائي دوري أبطال آسيا 2 قبل أيامٍ، وهو الذي يترقب خوض النهائي في 16 مايو/أيار المقبل أمام غامبا أوساكا الياباني.

وعلى ملعب الأول بارك يتطلع النصر للاقتراب خطوة من اللقب أكثر قبل خمس مراحل على نهاية الموسم، وهو الذي يمتلك في رصيده حالياً 76 نقطة، ويعيش على وقع منافسة من قبل جاره وغريمه التقليدي الهلال وكذلك الأهلي صاحب المركز الثالث الذي يمتلك في الوقت الراهن 66 نقطة، رغم صعوبة مهمته بطبيعة الحال، لأنّه سيحتاج لخدمات المنافسين أمام النصر مقابل تحقيق سلسلة انتصارات متتالية إلى جانب تعثّر الهلال أيضاً.

ويقدّم النصر تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس سلسلة من النتائج الطيبة، حيث لم يتعرّض لأي تعثّرٍ طوال 19 مباراة متتالية حقق خلالها النصر بمختلف المسابقات، وتحديداً منذ سقوطه أمام الهلال بنتيجة 3-1 في يناير/ كانون الثاني الماضي خلال الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، لذا لن يتنازل بسهولة عن هذه الأرقام المميزة على أرضه وأمام جماهيره، بحضور نجمه رونالدو المتعطش للألقاب والساعي لتقديم المزيد قبل سفره مع نهاية الموسم للالتحاق بمنتخب البرتغال المشارك في بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويُدرك رونالدو أنّ التتويج بلقب الدوري السعودي سيعطيه دافعاً رغم عدد الألقاب الكبيرة التي حققها في مسيرته إن كان في مانشستر يونايتد وريال مدريد أو حتى في يوفنتوس، إذ غاب خلال سنوات عن منصّات التتويج، واكتفى بلقب دوري أبطال العرب عام 2023، خاصة أنّ النصر يحلم باللقب العاشر في تاريخه على الصعيد المحلي، حيث حصل على تاجه الأخير في موسم 2018 - 2019، ومن يومها لم يصل إلى مبتغاه رغم كمية النجوم التي يمتلكها في تشكيلته.

ويبدو النصر هذه المرة جاهزاً لحصد اللقب مع تألق الفرنسي كينغسلي كومان، وكذلك السنغالي ساديو ماني وحتى البرتغالي جواو فيليكس، ووجود أسماءٍ وازنة في وسط الملعب مثل نجم إنتر السابق، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بينما يأمل قطب مدينة جدة المتوج باللقب آخر مرة محلياً في موسم 2015-2016، أن يقترب أكثر من مركز الصدارة، لكن سيتوجب قبل ذلك على لاعبي المدرب الألماني ماتياس يايسله استعادة لياقتهم البدنية بعد الإجهاد الذي عاشوه بخوض أربع مباريات في الأدوار النهائية للمسابقة، بينها اثنتان امتدتا إلى شوطين إضافيين. وكان يايسله قد رفع شعار عدم الاستسلام والاكتفاء بما تحقق في وقتٍ سابق، حين قال بعد المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة: "طموحات الفريق لن تتوقف عند هذا الحد، الدوري لم ينته بعد، ونريد تحقيقه أيضاً".