النصر يهزم الاتحاد وجماهير "العالمي" تدعم رونالدو

- قاد ساديو ماني وأنجيلو نادي النصر للفوز على الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي، بتسجيلهما هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة، رغم غياب كريستيانو رونالدو. - غياب رونالدو أثار الجدل حول عدم رضاه عن سياسة التعاقدات في النصر، وسط دعم جماهيري كبير له، حيث رفعت الجماهير أوراقاً تحمل الرقم 7. - أنجيلو خطف الأضواء بتقليده احتفال رونالدو الشهير بعد تسجيله الهدف الثاني، مما يعكس دعمه لقائد الفريق، ورفع النصر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني.

قاد النجم السنغالي ساديو ماني (33 عاماً) والبرازيلي أنجيلو (21 عاماً) نادي النصر إلى الفوز على نظيره الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، خلال الأسبوع الحادي والعشرين من المسابقة المحلية. وجاء الهدف الأول عند الدقيقة الـ85 من علامة الجزاء، والثاني في الدقيقة الـ90+7 بعد هجمة مرتدة سريعة خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب "أول بارك" في الرياض، وغاب عنها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تلقى دعماً من جماهير فريقه، بعدما أثار لاعب ريال مدريد الإسباني السابق جدلاً كبيراً في الآونة الأخيرة.

وتدرّب رونالدو يوم الأربعاء بشكلٍ طبيعي مع النصر، وكان من المتوقع مشاركته في المواجهة، لكنه غاب في نهاية الأمر عن هذه القمة المهمة، وذلك وسط الحديث المستمرّ عن عدم رضاه على سياسة التعاقدات في فريقه مقارنة بأندية أخرى مثل الهلال، وهذا ما أوردته شبكة "إي إس بي إن" التي ذكرت أنّه مستاء من تعامل صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع ناديه، متهماً إياه بعرقلة مفاوضات إبرام صفقات قوية للمنافسة على الألقاب.

وبالعودة إلى مباراة القمة، رفعت جماهير النصر عند الدقيقة السابعة أوراقاً تحمل ألوان النادي وطُبع عليها الرقم 7، في إشارة واضحة إلى دعمها النجم البرتغالي في هذه القضية، ورغبتها في تعاقد "العالمي" مع نجوم من الصف الأول، على غرار ما فعله نادي الهلال الذي ضمّ في آخر لحظات الميركاتو النجم الفرنسي كريم بنزيمة من نادي الاتحاد.

ورغم غياب رونالدو عن المواجهة ونشر زوجته جورجينا صورة له عبر خاصية "ستوري" في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام أثناء لعبه مع طفلته ببعض الأوراق، استطاع النصر عبور عقبة الاتحاد بفضل المستوى المميز الذي قدمه لاعبو المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، بعدما كانوا الطرف الأخطر في المواجهة، ليرفع "العالمي" رصيده إلى 49 نقطة في الوصافة خلف الهلال المتصدر.

يُذكر أن اللاعب البرازيلي أنجيلو خطف الأضواء بعد تسجيله الهدف الثاني؛ إذ لم يتردد أبداً في لحظة الاحتفال، حين قفز في الهواء على طريقة رونالدو الشهيرة ليصرخ بعدها "سي"، في رسالة مباشرة تؤكد وقوفه في صف قائد الفريق.