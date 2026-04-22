النصر يفتح باب الفريق الأول أمام نجل كريستيانو رونالدو

يدرس نادي النصر السعودي مشروعاً يحمل أبعاداً رمزية وإعلامية في آن واحد، يتمثل في إمكانية تصعيد كريستيانو رونالدو جونيور (15 عاماً) إلى صفوف الفريق الأول. وبحسب تقرير موقع فوت ميركاتو الفرنسي، مساء الثلاثاء، يعتزم النادي تقييم المستوى الفني للاعب الشاب مع نهاية الموسم الحالي، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، وذلك بهدف قياس مدى قدرته على تقديم إضافة رياضية حقيقية، تمهيداً لاحتمال ضمه رسمياً اعتباراً من الموسم المقبل.

وفي السياق، يظل مستقبل كريستيانو رونالدو (41 عاماً) عنصراً محورياً في هذا الملف. فالنجم البرتغالي، المرتبط بعقد مع النصر يمتد حتى يونيو/حزيران من عام 2027، يُعد الركيزة الأساسية في المشروع الرياضي للنادي. وتشير المعطيات إلى أن ترقية نجله إلى الفريق الأول قد تمنح هذا المشروع بُعداً إضافياً في مراحله المقبلة، وقد تشكل عاملاً معنوياً مؤثراً يدفع رونالدو إلى الاستمرار مع النادي السعودي لفترة أطول، في إطار ما يُنظر إليه على أنه مرحلة ختامية غنية بالدلالات الرياضية والإعلامية.

ويقترب النجم البرتغالي من التتويج بطلاً للدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعد وصول فريقه النصر إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب عقب خوضه 29 مباراة حتى الآن. يُذكر أن "الدون" يحتل المركز الثالث في ترتيب قائمة أبرز الهدافين في بطولة الدوري برصيد 24 هدفاً، إذ يتقدم عليه مهاجم الأهلي، الإنكليزي إيفان توني، متصدر الهدافين برصيد 27 هدفاً، ولاعب القادسية، المكسيكي جوليان كينونيس، الوصيف برصيد 26 هدفاً، وبالتالي يملك الدون فرصة لتسجيل مزيد من الأهداف في المباريات المتبقية (النصر لديه 5 جولات متبقية) والمنافسة على صدارة الهدافين.