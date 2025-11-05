النصر يعبر إلى ثاني أدوار أبطال آسيا 2 وانتصار مهم للزوراء

تغلب النصر السعودي على غوا الهندي 4-0، في اللقاء الذي أُقيم مساء الأربعاء، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2. وسجل عبد الرحمن غريب (ثنائية)، ومحمد مران، والبرتغالي جواو فيليكس، أهداف الانتصار، التي قادت "العالمي" للدور الثاني، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وضمن المجموعة ذاتها، حقق الزوراء العراقي انتصاراً مهماً على ضيفه الاستقلال الطاجيكي 2-1، في بغداد. وسجل حسن عبد الكريم (7) وإبراهيم غباداموسي (53 من ضربة جزاء) هدفي الزوراء، في حين أحرز أميربيك جورابويف (64 من ضربة جزاء) هدف الاستقلال. وتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، مقابل ست نقاط من أربع مباريات لكل من الزوراء والاستقلال، في حين لا يزال رصيد غوا خالياً من النقاط.

وتعادل نادي الأهلي القطري خارج ملعبه مع أركاداغ التركماني 1-1، على استاد مدينة أركاداغ، ضمن منافسات المجموعة الثانية. وتقدم الأهلي بهدف ميشيل فلاب في الدقيقة الـ 23، قبل أن يدرك أركاداغ التعادل عن طريق لاعب الأهلي، ماتيج ميتروفيتش (26 بالخطأ في مرمى فريقه). وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تعادل الخالدية البحريني مع أنديجان الأوزبكي بدون أهداف، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة. وحافظ الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط من خمس مباريات، مقابل ستٍ للخالدية، وأربع لأنديجان، وثلاث لأركاداغ.

وضمن المجموعة الرابعة، تعادل الوصل الإماراتي مع ضيفه المحرق البحريني 2-2 على استاد زعبيل في دبي. وسجل نيكولاس خيمينيز (45+3 من ضربة جزاء) وأدريلسون (84) هدفي الوصل، في حين أحرز جونينيو بيونيز (2) وايليوت سيمويز (49) هدفي المحرق. وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، تعادل الوحدات الأردني مع الاستقلال الإيراني 1-1، على استاد الملك عبدالله في عمّان. تقدم "المارد الأخضر" بهدف الفلسطيني وجدي نبهان، فيما عدل الزوار عبر ميرهان أحمدي. وحافظ الوصل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل سبع نقاط من خمس مباريات للمحرق، وأربع لكل من الاستقلال والوحدات.