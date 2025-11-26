- حقق النصر السعودي فوزه الخامس على التوالي في دوري أبطال آسيا 2 بفوزه 4-0 على الاستقلال الطاجيكي، مما ضمن تأهله إلى الدور الثاني من البطولة، بفضل أهداف جواو فيليكس، محمد سيماكان، ساديو ماني، وأيمن يحيى. - في المجموعة ذاتها، فاز الزوراء العراقي 2-1 على غوا الهندي، مما رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، ليقترب من التأهل، بينما بقي غوا في قاع الترتيب دون نقاط. - تعادل أنديجان الأوزبكي مع أركاداغ التركماني 1-1، بينما يتصدر الأهلي القطري ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.

حقق النصر السعودي الفوز الخامس على التوالي، في دوري أبطال آسيا 2، بعدما تغلّب خارج ملعبه على الاستقلال الطاجيكي 4-0، اليوم الأربعاء، على استاد هيسور في أركاداغ، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة. وسجل البرتغالي جواو فيليكس (12 من ضربة جزاء) والفرنسي محمد سيماكان (40) والسنغالي ساديو ماني (84) وأيمن يحيى (90+1) أهداف الفوز لنادي النصر ليضمن رفاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، العبور إلى الدور الثاني من البطولة.

وفي المجموعة ذاتها، انتصر الزوراء العراقي 2-1 على غوا الهندي، في اللقاء الذي أقيم على استاد الزوراء في بغداد، ليرفع "النوارس" رصيدهم إلى تسع نقاط في المركز الثاني، ويقترب بقوة من التأهل، مقابل ست نقاط للاستقلال، فيما لا يزال غوا في قاع الترتيب، دون أي نقطة.

وتعادل نادي أنديجان الأوزبكي مع ضيفه أركاداغ التركماني 1-1، على استاد بوبور في أنديجان، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية. وتقدم أنديجان عبر هدف إسماعيل اكينادي (63)، قبل أن يدرك أركاداغ التعادل عن طريق ديدار دوردييف (68). وأُقيمت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين فاز الأهلي القطري على الخالدية البحريني 2-1 على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد. ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط من خمس مباريات، مقابل ست للخالدية، وخمس لأنديجان، وأربع لأركاداغ.