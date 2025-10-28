النصر والاتحاد في قمة الكأس... مواجهة رونالدو وبنزيمة الثأرية

- يواجه نادي النصر، متصدر الدوري السعودي، منافسه الاتحاد في ربع نهائي كأس ملك السعودية، بعد تفوقه في مواجهتين سابقتين هذا الموسم، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية رغم الإصابات وضغط المباريات. - يسعى نادي الاتحاد، الذي يعاني من تراجع في الأداء، لاستعادة توازنه والتفوق على النصر، مستفيداً من عودة بعض لاعبيه الأساسيين مثل الحارس رايكوفيتش والجناح بيرغوين. - المواجهة تشهد تنافساً خاصاً بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، حيث يسعى رونالدو لتأكيد تفوقه بعد فوزه في المواجهات السابقة هذا الموسم.

يواجه نادي النصر، متصدر الدوري السعودي لموسم 2025- 2026، منافسه الاتحاد بطل الموسم الماضي، في قمة منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك السعودية، بحثاً عن فرصة للتأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة الرحلة نحو المباراة النهائية.

ويلتقي النصر مع الاتحاد في ملعب الأول بارك في الرياض، غداً الثلاثاء (في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في قمة الدور ربع النهائي من منافسات كأس ملك السعودية، وتُعد هذه المواجهة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم بعدما التقيا بداية في كأس السوبر التي تفوق فيها نادي النصر (2-1)، ثم في مواجهة بطولة الدوري والتي شهدت تفوق نادي النصر أيضاً بهدفين نظيفين، وتأهل نادي النصر إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس ملك السعودية إثر تفوقه على نادي جدة (4-1)، فيما تأهل نادي الاتحاد إثر تفوقه على منافسه الوحدة بهدف نظيف.

وسجل نادي النصر بداية قوية في الموسم الحالي في مختلف المنافسات المحلية والقارة، فهو يتصدر بطولة الدوري برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية، ويتصدر ترتيب بطولة دوري أبطال آسيا 2 بالعلامة الكاملة أيضاً من ثلاثة انتصارات متتالية، وهو يسعى لمواصلة عروضه القوية ونتائجه الإيجابية رغم بعض الإصابات والإرهاق نتيجة ضغط المباريات الكبير في الفترة الأخيرة.

في المقابل، يسعى نادي الاتحاد، الذي لم يظهر بمستوى الموسم الماضي، لتدارك الأمور بسرعة ومحاولة التفوق على نادي النصر، إذ فقد حتى الآن ثماني نقاط في بطولة الدوري وكان آخرها بالخسارة أمام نادي الهلال، ليتراجع إلى المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي حالياً، كما أن بدايته في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لم تكن جيدة، إذ خسر مباراتين قبل أن يفوز في المباراة الثالثة، ومن المتوقع أن يرمي بكل ثقله في مواجهة النصر سعياً وراء بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ورد اعتباره.

ويستعيد نادي الاتحاد في المباراة خدمات الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش، والجناح الهولندي ستيفن بيرغوين، لينضما إلى بقية نجوم الفريق بقيادة الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنيه موسى ديابي ونغولو كانتي والجزائري حسام عوار والمالي محمدو دومبيا والبرازيلي فابينيو والبرتغالي دانيلو بيريرا والألباني ماتيو ميتاي وأحمد الجليدان. في المقابل، من المرجح غياب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن نادي النصر وهو الذي ما زال يواصل برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الدوري أمام الفتح، وبالتالي ربما يغيب عن كل من المباراة القارية ضد غوا الهندي وبطولة الدوري أمام منافسه الحزم.

وستكون قمة ثأرية بالنسبة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في مواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد أن تفوق "الدون" في أول مواجهتين من الموسم الحالي، وفي حال تفوقه في المواجهة الثالثة توالياً، سيُثبت علو كعبه على هداف نادي الاتحاد، خصوصاً أن رونالدو هذا الموسم ظهر بمستوى أكثر من رائع مع النصر وساهم في تصدره المسابقات المحلية والقارية حتى الآن.