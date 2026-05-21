- حقق نادي النصر لقب الدوري السعودي للمرة الحادية عشرة بعد فوزه على ضمك 4-1، ليصل إلى 86 نقطة، متفوقًا على الهلال الذي جمع 84 نقطة. كان النصر قريبًا من التتويج في الأسبوع السابق، لكن خطأ الحارس البرازيلي بينتو أخر الحسم. - يحتل النصر المرتبة الثالثة في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي بعد الهلال (21 لقبًا) والاتحاد (14 لقبًا). بدأ النصر رحلته في التتويج بالدوري في موسم 1973-1974. - شهدت مسيرة النصر في الدوري تألق العديد من النجوم مثل ماجد عبد الله ومحمد السهلاوي، حيث ساهموا في تحقيق الألقاب بفضل أهدافهم الحاسمة.

حقق نادي النصر لقب الدوري السعودي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعدما حسم المنافسة في الأسبوع الأخير من المسابقة المحلية مع ملاحقه نادي الهلال، اليوم الخميس، في موسمٍ استثنائي ومثير حبس الأنفاس حتى دقائقه الأخيرة، وذلك عقب انتصار زملاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على حساب ضمك بنتيجة 4-1، ليرفع العالمي رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب.

وكان نادي النصر قريباً من حصد لقب الدوري حين التقى الهلال الأسبوع الماضي، لكن خطأ الحارس البرازيلي بينتو حال دون تتويجه مبكراً بعد التعادل بين الطرفين في الدقيقة الأخيرة عقب خروجه الخاطئ لالتقاط الكرة، ليتأجل حلم أبناء المدرب البرتغالي خورخي جيسوس حتى الجولة الرابعة والثلاثين، والتي شهدت فوز النصر وكذلك الهلال على حساب الفيحاء بهدفٍ نظيف رفع رصيده إلى 84 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافياً لرفع التاج.

ويحتلّ نادي النصر حالياً مع لقبه الجديد المرتبة الثالثة على مستوى الأندية السعودية الأكثر تتويجاً بالدوري المحلي، إذ يتفوق عليه الهلال حامل الرقم القياسي (21)، ونادي الاتحاد (14)، بينما يأتي الأهلي في المرتبة الرابعة برصيد تسعة ألقاب آخرها في عام 2016، ثم الشباب (6)، والاتفاق (2)، ونجمة وحيدة لكلّ من الفتح والوحدة.

واستهل النصر رحلة ألقابه في الدوري السعودي خلال موسم 1973-1974، بينما جاء التتويج الثاني في موسم 1974-1975، بمشاركة 16 فريقاً قُسمت إلى مجموعتين، وبلغ المتصدر من كل قسم النهائي الفاصل، والذي كان من نصيب العالمي بعد الفوز على الهلال بنتيجة 3-1 بفضل تألق العديد من اللاعبين حينها على رأسهم النجم السابق محمد العبدلي.

وجاء اللقب الثالث في موسم 1979-1980 بعدما قدّم الفريق مستويات كبيرة، بحضور العديد من الأسماء على غرار الأسطورة ماجد عبد الله هداف الدوري آنذاك برصيد (17 هدفاً)، مع العلم أن النصر ضمّ في صفوفه العديد من المحترفين أمثال لاعبي تونس عبد الرؤوف بن عزيزة، وحمادي العقربي، والمختار ذويب، إلى جانب أربعة آخرين من البرازيل، قبل أن ينجح الفريق في 1980-1981 بتكرار السيناريو عقب إبداع ماجد عبد الله مجدداً بإحرازه 21 هدفاً.

وجاء اللقب الخامس في موسم 1988-1989 بعدما تفوق على وصيفه الشباب بفارق نقطتين، وكعادته كان ماجد عبد الله الأكثر تسجيلاً في المسابقة بعدما هزّ الشباك 19 مرة، ثم أتى اللقب السادس في 1993-1994 بعدما خاضت الأندية الأربعة المتصدرة مربعاً ذهبياً ثم نهائياً تفوق خلاله النصر على الهلال بهدفٍ نظيف، وتكرر السيناريو في الموسم التالي 1994-1995 حين هزم الهلال في النهائي بنتيجة 3-1 بعدما أقيم الدوري بالنظام نفسه.

صام بعدها النصر عن منصات التتويج في الدوري السعودي حتى موسم 2013-2014، بفضل تألق مجموعة من اللاعبين على غرار المهاجم محمد السهلاوي (17 هدفاً)، والحارس عبد الله العنزي الذي حافظ على نظافة شباكه في 10 مناسبات، ليعود الفريق ويحافظ على التاج في 2014-2015 بعد تألق السهلاوي مجدداً بإحرازه 21 هدفاً، في حين كان اللقب العاشر قد تحقق خلال موسم 2018-2019، أحرز خلاله المهاجم عبد الرزاق حمد الله 34 هدفاً قبل رحيله إلى الاتحاد لاحقاً عام 2021.