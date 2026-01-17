النصر السعودي يعود للانتصارات في ليلة هدف كومان العالمي

حسم النصر قمة الديربي أمام نظيره الشباب 3-2، في الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت. وبعدما فقد صدارة الترتيب قبل ثلاث جولات، نجح "العالمي" في إيقاف السلسلة السلبية وتحقيق انتصار مهم على ملعب الأول بارك. وحققت كتيبة المدرب جورجي خيسوس الفوز بعد التعادل مع الاتفاق 2-2، ثم خسارة من الأهلي 2-3، قبل الهزيمة أمام القادسية بهدفين لهدف، وأخيراً أمام الهلال بنتيجة 1-3.

وشهد اللقاء هدفاً عالمياً لفريق النصر، سجله الفرنسي كينغسلي كومان عبر مقصية في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء. وأحرز سعد بالعبيد مدافع الشباب هدف تقدم النصر، بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية، ثم أضاف كومان الهدف الثاني، وقلص الشباب الفارق بهدف الفرنسي محمد سيماكان مدافع الفريق المضيف، بطريق الخطأ، وتعادل عبر البرازيلي كارلوس جونيور.

ووجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة ساخرة إلى حارس الشباب، البرازيلي مارسيلو غروهي، بعدما أشار له بمواصلة البكاء، إثر تسجيل زميله عبد الرحمن غريب، هدف الانتصار الثالث في الدقيقة 76، في لقطة أثارت الجدل، وفتحت باب النقاش حول ما دار بين الطرفين داخل أرض الملعب. ويحتل النصر المركز الثاني حالياً برصيد 34 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر، الذي له مباراة أقل، أما الشباب فله 11 نقطة في المركز الرابع عشر.