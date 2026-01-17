النصر السعودي يعود للانتصارات في ليلة هدف كومان العالمي

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
17 يناير 2026
رونالدو خلال لقاء النصر والشباب، 17 يناير 2026 (عبد الله أحمد/Getty)
رونالدو خلال لقاء النصر والشباب، 17 يناير 2026 (عبد الله أحمد/Getty)
+ الخط -

حسم النصر قمة الديربي أمام نظيره الشباب 3-2، في الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت. وبعدما فقد صدارة الترتيب قبل ثلاث جولات، نجح "العالمي" في إيقاف السلسلة السلبية وتحقيق انتصار مهم على ملعب الأول بارك. وحققت كتيبة المدرب جورجي خيسوس الفوز بعد التعادل مع الاتفاق 2-2، ثم خسارة من الأهلي 2-3، قبل الهزيمة أمام القادسية بهدفين لهدف، وأخيراً أمام الهلال بنتيجة 1-3.

وشهد اللقاء هدفاً عالمياً لفريق النصر، سجله الفرنسي كينغسلي كومان عبر مقصية في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء. وأحرز سعد بالعبيد مدافع الشباب هدف تقدم النصر، بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية، ثم أضاف كومان الهدف الثاني، وقلص الشباب الفارق بهدف الفرنسي محمد سيماكان مدافع الفريق المضيف، بطريق الخطأ، وتعادل عبر البرازيلي كارلوس جونيور.

رونالدو خلال قمة النصر والهلال، 12 يناير 2026 (ياسر بخش/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

الهلال يحسم ديربي الرياض على النصر في ليلة رقم رونالدو ولقطة العقيدي

ووجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة ساخرة إلى حارس الشباب، البرازيلي مارسيلو غروهي، بعدما أشار له بمواصلة البكاء، إثر تسجيل زميله عبد الرحمن غريب، هدف الانتصار الثالث في الدقيقة 76، في لقطة أثارت الجدل، وفتحت باب النقاش حول ما دار بين الطرفين داخل أرض الملعب. ويحتل النصر المركز الثاني حالياً برصيد 34 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر، الذي له مباراة أقل، أما الشباب فله 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
حسام حسن خلال مواجهة نيجيريا في "الكان"، 17 يناير 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

حسام حسن بعد الخسارة: أؤكد احترامي لجميع المنتخبات وكل الجماهير

صورة تظهر نادي الشرطة القطري للكرة الطائرة (إكس)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

الشرطة القطري يتوج بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة

لاعبون لمنتخب مصر بعد الخسارة ضد نيجيريا، 17 يناير 2026 (عبد المجيد بزيوات/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

3 عوامل أطاحت حلم مصر ببرونزية أمم أفريقيا 2025