"النشامى" في العاصمة: استقبال شعبي بعد انتهاء رحلة كأس العالم

- وصل منتخب الأردن إلى عمّان بعد مشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم 2026، حيث واجه الأرجنتين، الجزائر، والنمسا في مجموعة صعبة دون تحقيق نقاط، لكنه اكتسب خبرة دولية جديدة. - أكد نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، مروان جمعة، على الروح التنافسية التي أظهرها المنتخب رغم التحديات، مشيراً إلى أهمية التعلم من الأخطاء للعودة بشكل أقوى في المستقبل. - أشار حارس المرمى نور بني عطية إلى الأداء الفني المميز للمنتخب رغم سوء الحظ في النتائج، معبراً عن الأمل في تحقيق إنجازات مستقبلية ورفع راية الأردن في المسابقات القادمة.

وصل منتخب الأردن إلى العاصمة عمّان، اليوم الثلاثاء، وسط استقبال جماهيري حاشد، بعد نهاية الرحلة المونديالية، التي ظهر فيها رفاق المهاجم موسى التعمري للمرة الأولى في تاريخهم خلال بطولة كأس العالم 2026.

وخرج منتخب الأردن دون تحقيق أي نقط في المجموعة الصعبة التي أوقعتهم القرعة فيها مع الأرجنتين، الجزائر والنمسا. لكن كتيبة المدرب المغربي جمال السلامي، استطاعت التسجيل في المواجهات الثلاث، وخرجت من مرحلة المجموعة في المسابقة الدولية، مستفيدة من أمر وحيد، وهو خوض تجربة جديدة كلياً على "النشامى" ونيل خبرة على المستوى الدولي.

من جهته، قال نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، مروان جمعة، إن المنتخب كان منافساً قوياً في كل المواجهات، مُضيفاً: "لقد كان هدفنا محاولة الوصول إلى الدور الثاني (يقصد دور الـ32)، مُدركين صعوبة التحدي الذي سنواجهه خلال بطولة كأس العالم 2026، لأننا لعبنا ضد الأرجنتين، النمسا والجزائر، وهي التجربة الأولى لنا، وأظهرنا روحاً تنافسية خلال ثلاث مباريات، رغم أن الكثير من الفرق تتعرض لخسائر مدوية في المسابقة الدولية، ونحن بحول الله سنتعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها، حتى نعود مرة أخرى".

بدوره، قال حارس مرمى منتخب الأردن، نور بني عطية: "لقد كانت مشاركتنا في هذه النسخة من بطولة كأس العالم مميزة فنياً، لكن كان لدينا سوء حظ في النتائج خلال خوضنا المواجهات الثلاث، والحمد لله قمنا بتأدية بطولة جيدة للغاية، وإن شاء الله القادم أجمل بالنسبة إلى النشامى، وهدفنا رفع راية بلدنا في أي مسابقة نشارك فيها".