النرويج في مونديال 2026.. نجوم بثوب "الحصان الأسود"

- عاد منتخب النرويج إلى كأس العالم بعد غياب 28 سنة، مستندًا إلى تشكيلة قوية ونتائج مبهرة في التصفيات الأوروبية، ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال 2026. - يضم المنتخب نجومًا بارزين مثل إرلينغ هالاند من مانشستر سيتي، ألكسندر سورلوث من أتلتيكو مدريد، ويورغن ستراند لارسن من كريستال بالاس، ومارتن أوديغارد من أرسنال. - سيخوض منتخب النرويج مبارياته في المجموعة التاسعة مع فرنسا، السنغال، والعراق، ويبدأ مشواره بمواجهة العراق في 16 يونيو.

عاد منتخب النرويج إلى كأس العالم بعد 28 سنة من الغياب، بتشكيلة قوية قادرة على المنافسة لتحقيق هدف التأهل إلى الدور الثاني أولاً، خصوصاً بعد العروض اللافتة التي قدّمها في التصفيات الأوروبية، عندما أجبر إيطاليا على خوض ملحق المونديال الذي خسرته بعد ذلك وفشلت في التأهل إلى البطولة العالمية مرة جديدة.

مشاركة رابعة

شارك منتخب النرويج لأول مرة في بطولة كأس العالم في نسخة عام 1938، وخرج سريعاً، وبعدها غاب 40 سنة عن البطولة بين نسخة البرازيل 1950 وإيطاليا 1990، بسبب الفشل في التأهل من التصفيات الأوروبية خلال تلك الفترة، لتعود النرويج إلى مونديال أميركا 1994، وتُودع سريعاً من دور المجموعات مع أنها كانت قريبة جداً من بلوغ الدور الثاني آنذاك.

في تلك النسخة جمعت النرويج أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة، وتعادلت بعدد النقاط مع المكسيك الأولى وأيرلندا الثانية وإيطاليا الثالثة، وهي المراكز التي حُسمت بفارق الأهداف، وعليه كانت النرويج قريبة جداً من التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ مشاركاتها بالمونديال.

ولم يتأخر أول إنجاز لمنتخب النرويج في المونديال بالوصول إلى دور الـ16 في نسخة فرنسا 1998، ففي تلك النسخة، افتتح "الفايكنغ" رحلتهم بالتعادل مع المغرب (2-2)، ثم التعادل مجدداً مع اسكتلندا (1-1)، قبل أن يحققوا فوزاً تاريخياً على منتخب البرازيل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات (2-1)، ليتأهلوا إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخهم، ويخرجوا بعد ذلك أمام منتخب إيطاليا بهدف نظيف.

ويسعى منتخب النرويج لصناعة التاريخ في نسخة عام 2026، إذ إن الهدف الأساسي هو الوصول إلى أبعد نقطة في المونديال، خصوصاً في ظل امتلاك تشكيلة قوية وأسماء مُميزة على أرض الملعب وبعضهم محترفون في أبرز الأندية الأوروبية، مما يجعلهم قادرين على المنافسة من أجل التأهل إلى الدور الثاني في البطولة العالمية، ولمَ لا الحصول على لقب "الحصان الأسود" في نهاية المونديال.

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نجوم مميزون

يملك منتخب النرويج تشكيلة قوية في مونديال 2026، ونجوماً مميزين جداً يلعبون مع أندية أوروبية كبيرة، وعلى رأسهم هداف نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، إرلينغ هالاند، الذي خاض 49 مباراة مع منتخب بلاده وسجل فيها 55 هدفاً، ويُعد أبرز أسلحة المنتخب النرويجي في الهجوم، والقادر على منحه قوة هجومية كبيرة لرفع حظوظه في تسجيل الكثير من الأهداف والتأهل.

وإلى جانب هالاند، هناك نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ألكسندر سورلوث، والذي يُعد من بين أبرز مهاجمي المنتخب النرويجي وهدافيه، بالإضافة إلى مهاجم نادي كريستال بالاس الإنكليزي، يورغن ستراند لارسن، الذي خاض 26 مباراة دولية حتى الآن مع بلاده. كما يضم منتخب النرويج في صفوفه نجم نادي أرسنال الإنكليزي، مارتن أوديغارد، الذي ساهم في تتويج "المدفعجية" بلقب الدوري الإنكليزي في موسم 2025-2026.

وهناك لاعبون في تشكيلة النرويج محترفون في الدوريات الخمسة الكبرى مثل يوليان رايرسون مع بوروسيا دورتموند الألماني، وماركوس بيدرسن مع تورينو الإيطالي، وتوربورن هيغيم مع بولونيا الإيطالي، وكريستوفر أيير مع نادي برينتفورد الإنكليزي، فيما يبرز إلى الواجهة نجم نادي بنفيكا البرتغالي، أندرياس شيلديروب صاحب الـ22 سنة، وزميله في النادي البرتغالي، فريدريك أورسنيس.

النرويج في مونديال 2026

سيُشارك منتخب النرويج في المجموعة التاسعة في مونديال 2026، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والعراق، وسيبدأ رحلته في البطولة العالمية بمواجهة منتخب "أسود الرافدين" يوم 16 يونيو/ حزيران الجاري، على ملعب جيليت ستاديوم في فوكسبوروه بولاية ماساتشوستس الأميركية، ثم يواجه منتخب السنغال على ملعب ميتلايف ستاديوم في راذرفورد، بولاية نيوجيرسي يوم 22 يونيو الجاري، على أن يختتم رحلته في دور المجموعات أمام منتخب فرنسا على ملعب بي أم أو فيلد في تورنتو بكندا، يوم 26 يونيو الجاري.