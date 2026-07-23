النرويج ستُقدم شكوى إلى فيفا بسبب تدخل ترامب في كأس العالم

- النرويج تعتزم تقديم شكوى رسمية إلى "فيفا" بسبب تدخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إلغاء البطاقة الحمراء للاعب أميركا، فلوريان بالوغون، خلال كأس العالم 2026، مما أثار جدلاً واسعاً. - رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، ليسي كلافينيس، تؤكد أن هذا التدخل يهدد نزاهة اللعبة، وتطالب "فيفا" بالاعتراف بالخطأ، مشيرة إلى أن تجاوز القواعد الأساسية للعبة يشكل خطراً على الرياضة. - ترامب أقر بتواصله مع رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، لمحاولة إلغاء العقوبة، مما يُعتبر تدخلاً سياسياً مخالفاً لقوانين "فيفا".

ستُقدم النرويج شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الفترة المقبلة بسبب تدخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منافسات بطولة كأس العالم 2026، وتحديداً في حالة إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعب منتخب أميركا، فلوريان بالوغون، والتي أثارت جدلاً كبيراً خلال المونديال الأخير.

وأكدت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، ليسي كلافينيس، في مقابلة خاصة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، الخميس، أن النرويج ستُقدم شكوى رسمية إلى فيفا. وأشارت إلى أنها لن تسمح بمرور هذه الفضيحة كما أسمتها، وتريد إجبار رئيس فيفا على الاعتراف بالخطأ، وقالت: "إننا ننزلق في منحدر زلق يهدد الرياضة بأكملها. عندما يتم التحايل على قاعدة كهذه، فإنك تنزلق في منحدر زلق يُهدد اللعبة بأكملها. إنه لأمر مقلق لكرة القدم أن يتم التنازل عن القواعد الأساسية للعبة"، منبّهة بأن تدخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان خاطئاً ويجب ألّا يمر مرور الكرام في بطولة عالمية مثل كأس العالم.

وتعود الحادثة إلى طرد لاعب منتخب أميركا، فلوريان بالوغون، أمام منتخب البوسنة عندما ارتكب خطأً مباشراً قوياً على اللاعب طارق موهاريموفيتش، وعادةً عندما يُطرد لاعب من مباراة يُعاقب بالغياب عن المباراة التي بعدها، وهو الأمر الذي لم يحصل بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي أعلن تعليق عقوبة الطرد لمدة 12 شهراً، شرط ألا يرتكب بالوغون الخطأ القاسي والمتهور نفسه في أي مباراة دولية يلعبها خلال فترة 12 شهراً، ولكن ما سُرب بعد القرار أثار جدلاً كبيراً في كأس العالم.

كرة عالمية ميسي الأفضل.. الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم وإحصاءاتها يحرج فيفا

ونشرت الصحف الرياضية حينها أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تواصل مع رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، من أجل محاولة إلغاء البطاقة الحمراء، الأمر الذي اعتُبر تدخلاً سياسياً مباشراً في قرار رياضي، وهو ما يحظره الاتحاد الدولي لكرة القدم في قوانينه الخاصة بالمنافسة، وأن أي تدخل سياسي في كرة القدم وتحديداً في عمل اتحاد كرة قدم في دولة ما يُعتبر مخالفاً للقانون ويُعاقب عليه بتعليق عمل الاتحاد مباشرةً ومنعه من المنافسة في البطولات العالمية (أندية ومنتخبات).

وحتى ترامب نفسه أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع إنفانتينو، اتصاله مع رئيس "فيفا" في محاولة لمنح فرصة للاعب أميركا بالمشاركة وإلغاء البطاقة الحمراء، وقال: "لم أكن أعرف معنى البطاقة الحمراء، ولم أظن أنها تعني الكثير. كل ما فعلته هو أنني طلبت مراجعة القرار. لم أقل إنه ملزم بذلك".