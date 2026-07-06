- حقق منتخب النرويج فوزاً تاريخياً على البرازيل (2-1) في كأس العالم 2026، بقيادة إرلينغ هالاند الذي سجل هدفي المباراة، ليضمن تأهل النرويج لأول مرة إلى ربع النهائي. - شهد الشوط الأول تضييع العديد من الفرص من كلا المنتخبين، مع اعتماد البرازيل على سرعة فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا، بينما اعتمدت النرويج على الكرات الطويلة. - في الشوط الثاني، رغم الضغط البرازيلي، سجل هالاند هدفين، بينما قلص نيمار الفارق للبرازيل بركلة جزاء، ليحافظ النرويجيون على الفوز التاريخي.

حقق منتخب النرويج فوزاً تاريخياً على منتخب البرازيل (2-1) ليقصيه من بطولة كأس العالم 2026، في وقت تأهلت النرويج فيه لأول مرة في تاريخها إلى الدور ربع النهائي في المونديال، بقيادة هدافها إرلينغ هالاند، الذي سجل هدفي المواجهة.

وشهد الشوط الأول تضييع المنتخبين البرازيلي والنرويجي للكثير من الفرص أمام المرمى، ليُحرم كل منتخب من تسجيل هدف السبق في المباراة، مع عدم بروز أفضلية لأي منتخب على الآخر طوال 45 دقيقة كاملة، وبدا من الواضح اعتماد أنشيلوتي على انطلاقات وسرعة فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا، من أجل محاولة حمل الكرة لمسافات طويلة وضرب دفاع منتخب النرويج عبر الأطراف.

وحصل منتخب البرازيل على ركلة جزاء في الشوط الأول، أهدرها برونو غيماريش، ليحرم منتخب بلاده من تسجيل هدف في مواجهة باتت معقّدة منذ بدايتها، وصنع البرازيليون عدة فرص خطيرة لتسجيل الهدف الأول في الشوط الأول، وكانوا قريبين من تسجيل الهدف الثاني تاريخياً، ليُنهي البرازيليون أول 45 دقيقة من دون أي ضغط ومن دون أن يُسجّلوا الأهداف في الوقت الحالي.

في المقابل، كان منتخب النرويج نداً قوياً أمام منتخب البرازيل المُدجج بالنجوم. وقدم اللاعبون مستوى متوازناً بين الدفاع والهجوم. وكان لمنتخب النرويج بعض الفرص الخطيرة، لكن التسرع في إنهاء الفرص أمام المرمى حال دون هز الشباك طيلة الشوط الأول، مع اعتماد النرويج على الكرات الطويلة المباشرة خلف ظهر خط وسط البرازيل، من أجل محاولة ضرب الدفاع البرازيلي وتسجيل الهدف الأول في المواجهة.

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وفي الشوط الثاني من المواجهة، بدأ منتخب البرازيل بكل قوة وأهدر عدداً كبيراً من الفرص أمام المرمى، وخصوصاً انفراد إندريك الذي أهدرها بطريقة غريبة، ليلجأ أنشيلوتي إلى إشراك النجم نيمار دا سيلفا من أجل محاولة إنقاذ ما تبقى من المواجهة على أرض الملعب، ومحاولة الاستفادة من قدرات نيمار الفردية والمهارية لخطف الفوز في المواجهة الصعبة والمُعقّدة للسامبا أمام نجوم منتخب النرويج.

ورغم الضغط البرازيلي من أجل تسجيل الهدف الأول، ظهر نجم منتخب النرويج، إرلينغ هالاند مجدداً بلقطة واحدة، وحوّل كرة عرضية برأسه نحو الشباك مانحاً بلاده تقدماً تاريخياً على البرازيل بهدف نظيف في الدقيقة 79، بل عاد هالاند ليقضي على آمال البرازيل بهدفٍ ثانٍ من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90، وقبل نهاية المواجهة سجل نيمار هدف تقليص الفارق لمنتخب البرازيل (2-1) من ركلة جزاء احتسب في الوقت البدل من الضائع، ولكن منتخب النرويج حافظ على التقدم، وضمن تحقيق الفوز التاريخي، ليتأهل لأول مرة إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2026.