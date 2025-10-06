النجوم العرب يواصلون الإبداع: بصمات مغربية وتألق سوري في السويد

- تألق النجوم العرب في الدوريات الأوروبية، حيث قاد عبد الصمد الزلزولي ريال بيتيس للفوز في إسبانيا، وسجل بلال الخنوس هدفاً حاسماً لشتوتغارت في ألمانيا، وأبدع سفيان ديوب بقيادة نيس للفوز في فرنسا. - في الدوري السويدي، سجل محسن داليهو هدفاً لفريقه برومابويكارنا رغم هدفه العكسي، وقاد محمد الصلخدي فارنامو لفوز تاريخي على آيك استوكهولم. - يواصل اللاعبون العرب ترك بصمتهم في الملاعب الأوروبية، مؤكدين قدرة الموهبة العربية على التألق والنجاح.

استمرّ النجوم العرب في تألقهم اللافت بتسجيل الأهداف، مع تألق سوري جديد في الدوري السويدي، وبروز لنجوم المغرب الذين تناوبوا على هزّ الشباك في دوريات أوروبية مختلفة، مؤكدين الموهبة الهجومية العربية، وقدرتهم على التسجيل وصناعة الفرص أيضاً، في وقت ما زالت فيه بعض الأسماء تنتظر فرصتها للانطلاق نحو النجومية.

وخطف الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي الأضواء في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، بعدما قاد ناديه ريال بيتيس إلى فوز ثمين خارج الديار على إسبانيول بنتيجة (2-1). وقدم الجناح المغربي أداءً مميزاً طوال اللقاء، توّجه بتسجيل الهدف الثاني بطريقة رائعة، ليبرهن جاهزيته الفنية وتصاعد مستواه مع الفريق الأندلسي، ويمنح بيتيس دفعة قوية في سباق المراكز المتقدمة، ويثبت أنه أحد أبرز الأوراق الهجومية في "الليغا" هذا الموسم.

Abde tu me fais RÊVER 😳pic.twitter.com/I5yg0uS3OL — SOCCER212 (@SCCR_212) October 5, 2025

وواصل المغربي بلال الخنوس بصمة النجوم العرب وعروضه القوية في الدوري الألماني، بعدما تألق بتسجيل الهدف الوحيد لفريقه شتوتغارت في مباراة الأسبوع السادس أمام هايدنهايم. وأظهر النجم الشاب لمسات فنية عالية وثقة كبيرة في الأداء، ليؤكد مرة أخرى أنه أحد أبرز الوجوه الصاعدة في "البوندسليغا"، ومكسب مهم لفريقه الذي يعوّل عليه كثيراً في صناعة الفارق الهجومي خلال المباريات المقبلة.

Bilal El Khannouss est 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 !!!!!



🇩🇪🤯



pic.twitter.com/NIH8xMZTeD — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) October 5, 2025

وتواصل التألق المغربي في الملاعب الأوروبية عبر المهاجم سفيان ديوب، الذي قاد فريقه نيس إلى انتصار مهم خارج الديار على موناكو ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الفرنسي. وسجّل ديوب هدفين مميزين، الأول بتسديدة قوية بقدمه، والثاني من ركلة جزاء نفذها بثقة، ليعيد بعضاً من التوازن والثقة إلى صفوف فريقه بعد سلسلة نتائج متذبذبة، ويثبت عودته إلى مستواه المعروف، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ولم يكن الظهور الأخير للدولي السوري محسن داليهو متوازناً في الدوري السويدي، بعدما عاش مباراة متقلبة المشاعر مع فريقه برومابويكارنا أمام هاكن. فبينما نجح في تسجيل هدف لفريقه، عانى سوء حظ كبيراً، حين أحرز هدفاً عكسياً في شباكه، ليساهم عن غير قصد في فوز المنافس. ورغم هذا الموقف الصعب، فقد أظهر داليهو نشاطاً هجومياً واضحاً وحضوراً بدنياً قوياً، في انتظار أن يعوّض سريعاً في الجولات المقبلة.

وفاجأ متذيل الترتيب نادي فارنامو الجميع بتحقيق انتصار مدوٍ على العريق آيك استوكهولم بنتيجة (3-2)، ضمن منافسات الدوري السويدي، في واحدة من أبرز مفاجآت الموسم. وجاء هذا الفوز التاريخي بأقدام سورية، بعدما وقّع الدولي محمد الصلخدي على هدف الحسم في اللحظات الحاسمة، ليقود فريقه إلى فوز ثمين أعاد الأمل في صراع البقاء. وأشاد مشجعو فارنامو بأداء الصلخدي، الذي قدّم مباراة كبيرة.

وهكذا يواصل اللاعبون العرب ترك بصمتهم الواضحة في مختلف الدوريات الأوروبية، بين من يصنع الفارق بأهدافه، ومن يفرض حضوره بأدائه وإصراره. ومع كل جولة جديدة، تتجدد الإثارة بتألق أسماء عربية تثبت أن الموهبة لا تعترف بالحدود، وأن النجومية هدف قريب المنال لمن يملك الطموح والعزيمة في مواجهة كبار القارة العجوز.