سطع نجم اللاعبين العرب في مختلف الملاعب الأوروبية هذا الأحد، بعدما بصموا على حضور لافت وأداء مميز في أبرز المسابقات، فمن هولندا إلى السويد، مروراً باليونان واسكتلندا وسويسرا، وصولاً إلى فرنسا، خطف نجوم المغرب والجزائر والعراق وتونس وموريتانيا الأضواء بأهداف مؤثرة وتمريرات حاسمة تركت بصمتها في نتائج المباريات، ليعكس هذا التألق حجم الحضور المتزايد للنجوم العرب في مختلف الدوريات والبطولات الأوروبية.

ولفت النجم المغربي إسماعيل صيباري (24 عاماً)، الأنظار في كلاسيكو هولندا بين أيندهوفن وأياكس أمستردام، بعد أن افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة السابعة بضربة رأسية محكمة، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الهولندي، ويُعد هذا الهدف الأول لأسد الأطلس في المسابقة هذا الموسم خلال مشاركته السادسة. علماً أن أيندهوفن يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أياكس أمستردام الثالث.

⚽️ المغربي إسماعيل صيباري يشعل الكلاسيكو مبكراً من رأسية رائعة في الدقيقة 7



آيندهوفن 1⃣

أياكس 0⃣

وفي الجولة نفسها، واصل النجم الجزائري أنيس حاج موسى (23 عاماً)، تألقه هذا الموسم مع نادي فاينورد روتردام، بعدما أحرز الهدف الثالث خلال المباراة التي انتهت بالتعادل أمام ألكمار (3-3)، وجاء هدفه في الدقيقة 78 بعد سلسلة تمريرات قصيرة بين زملائه، قبل أن يسدد كرة أرضية بقدمه اليسرى استقرت في الشباك، ورغم ذلك، خطف ألكمار التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع. ويحتل فاينورد صدارة الدوري الهولندي برصيد 16 نقطة، فيما يأتي ألكمار خامساً بـ11 نقطة.

GOAAAAAAAAL ANIS HADJ MOUSSA FACE À AZ ALKMAAR pic.twitter.com/SGFZfP9uVw — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) September 21, 2025

أما في الدوري السويدي، فقد تألق العراقي منتظر ماجد (20 عاماً)، مسجلاً الهدف الرابع لفريقه هاماربي ومساهماً في الفوز العريض على فريق هاكين بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي يندرج ضمن منافسات الأسبوع الـ24. ورفع اللاعب رصيده إلى ستة أهداف هذا الموسم، مساهماً في وصول فريقه إلى النقطة 49 في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط عن المتصدر ميالبي.

من جانبه، ترك نجم آخر من اللاعبين العرب وهو المغربي سفيان شاكلا (32 عاماً)، بصمة مميزة في المباراة التي تعادل فيها فريقه لاريسا مع إيك أثينا ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري اليوناني، وذلك بعد أن سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 75 أمام متصدر المسابقة. ويُعد هذا التعادل الثالث لفريق لاريسا الذي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري اليوناني حتى الآن.

وفي كأس اسكتلندا، تألق النجم التونسي سيباستيان تونكتي (23 عاماً)، خلال المباراة التي فاز فيها ناديه سيلتيك على باتريك ثيسل برباعية نظيفة، إذ أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 46 بعد عمل جماعي مميز مع النيجيري كيليتشي إيهيناتشو، ويُعد هذا أول أهداف صاحب الـ23 عاماً بقميص الفريق الذي انضم إليه في الميركاتو الصيفي المنصرم قادماً من نادي هاماربي السويدي.

Sebastian Tounekti's first @CelticFC goal! 🍀



The Tunisian winger finishes well following a lovely one-two with Kelechi Iheanacho 👏#PremierSportsCup pic.twitter.com/cNkd509j36 — Premier Sports (@PremSportsTV) September 21, 2025

وفي المقابل، تواصل الحضور القوي للنجوم العرب ببصمة الموريتاني بيات لكويري (20 عاماً) في الملاعب السويسرية، وذلك بعدما سجل هدفاً في فوز فريقه لوزان على كونكورديا (4-1) ضمن منافسات دور الـ16 من كأس سويسرا، ورفع اللاعب الشاب رصيده إلى ثلاثة أهداف هذا الموسم في مختلف البطولات، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة، بينها هدفه الأخير في شباك لوغانو بالدوري.

وفي الدوري الفرنسي، بصم الجزائري إيلان قبال (27 عاماً)، على تمريرة حاسمة لزميله المالي نوها ديكو، خلال المواجهة التي خسرها فريقه باريس إف سي أمام فريق ستراسبورغ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة الخامسة. ورغم هذه الخسارة، فإن قبال رفع رصيده من المساهمات التهديفية هذا الموسم في "الليغ 1" إلى خمس، منها ثلاثة أهداف بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

وبرز اسم المهاجم المغربي المخضرم أيوب الكعبي (32 عاماً)، في قمة الجولة الرابعة من الدوري اليوناني، حين خطف هدفاً قاتلاً منح فريقه أولمبياكوس تعادلاً مثيراً في اللحظات الأخيرة، إذ جاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليحافظ للفريق على صدارة الترتيب برصيد عشر نقاط، وليؤكد الكعبي قيمته قناصاً حاسماً بعدما وقع على ثالث أهدافه هذا الموسم، مواصلاً رحلة التألق التي بدأها منذ رحيله عن السد القطري.

وأشعل المغربي وليد شديرة، نهاية لقاء هدف فريقه ساسولو في مواجهة مضيفه إنتر ميلان، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما قلّص الفارق في نهاية اللقاء وذلك مباشرة بعد دخوله بديلاً حيث احتاج إلى 6 دقائق ليهز شباك "نيراتزوري"، وهو الهدف الأول للمهاجم المغربي في الموسم الحالي، ولكن فريقه خسر المواجهة بنتيجة (2ـ1).