النجوم العرب يتفاعلون مع قرعة كأس العالم 2026 وحظوظ منتخبات بلادهم

- أبدى مدرب تونس، سامي الطرابلسي، تفاؤله بالمجموعة التي تضم هولندا واليابان، مشيراً إلى تطعيم تشكيلة تونس بلاعبين ينشطون في أوروبا، بينما عبّر نجم الأردن السابق، عبد الله أبو زمع، عن طموح النشامى في التأهل رغم صعوبة المجموعة التي تضم الأرجنتين والجزائر والنمسا. - وصف نجم الكرة المصرية، أحمد المحمدي، مجموعة مصر بالمتوازنة، مشيراً إلى أهمية الاستعداد الجيد لمواجهة بلجيكا، بينما أكد مدرب منتخب الأردن، جمال السلامي، أن وصول النشامى إلى كأس العالم يمثل خطوة تاريخية. - علّق مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينار، على صعوبة المجموعة التي تضم إسبانيا وأوروغواي، وأبدى مدرب المغرب، وليد الركراكي، تفهّمه لحجم التوقعات الجماهيرية، مشيراً إلى أن المنتخب المغربي يمتلك الخبرة في مجموعة تضم البرازيل.

تفاعلت شخصيات رياضية عربية مع نتيجة قرعة كأس العالم 2026، التي سُحبت، اليوم الجمعة، في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة 48 منتخباً يتحضرون لخوض نسخة استثنائية وصعبة، تُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في صيف العام المقبل.

وقال مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي في تصريحات مباشرة مع قنوات بي إن سبورتس القطرية: "المنتخب التونسي في مجموعة محترمة جداً، تضمّ المنتخب الهولندي، والكل يعرف نوعية كرة القدم، التي يقدّمها الطواحين، بعدما وصل إلى ربع نهائي كأس العالم الأخيرة، وخرج أمام الأرجنتين، ووصل إلى نصف نهائي اليورو، كما أن لاعبيه ينشطون في دوريات وأندية على مستوى عالمي، أما منتخب اليابان فقد تطور بطريقة عجيبة. وتشكيلة منتخب تونس الحالية سيتم تطعيمها بلاعبين يصل عددهم إلى 15 ينشطون في أوروبا".

ومن جانبه تفاعل نجم الأردن السابق، عبد الله أبو زمع، مع القرعة قائلاً: "إن النشامى قادمون لهذه البطولة لإثبات الذات، وأن يكون حضورناً قوياً، وبإمكاننا التأهل كأفضل ثالث، أو حتى في المركز الثاني، ونحن سنواجه ميسي ومنتخب التانغو المتوج بكأس العالم 2022، فالأردن حضر بين الكبار، إلى جانب الأرجنتين والجزائر والنمسا، وهي مجموعة صعبة جداً، لكن كنشامى طموحنا كبير، وعلى أمل أن نجهز لهذه البطولة بأفضل طريقة، نحن واقعيون وسنحاول تجاوز الواقعية".

أما مدافع منتخب الجزائر السابق، رفيق حليش، الذي شارك في كأس العالم 2014، فقال: "على لاعبي الجزائر أن يكونوا تحت ضغط إيجابي لكي يبرزوا، مجموعة الجزائر في المتناول، صحيح أننا مع بطل العالم الأرجنتين، ولكنني أراها سهلة مقارنة بباقي المنتخبات، التي ستلعب في مجموعات كبيرة وقوية، ومعروفة بمشاركتها في كأس العالم، النمسا تأهلت في اللحظات الأخيرة بعد مجموعة سهلة، أما منتخب الأردن فهو فريق قوي، وواجه مباريات صعبة، على كلّ حال لدينا حظوظ للتأهل وهي بالمتناول".

وبدوره كشف، لاعب منتخب قطر السابق، عبد العزيز السليطي، عن رأيه بمجموعة "العنابي" قائلاً: "صحيح أن منتخب قطر لا يمرّ بأفضل مراحله، حين شاهدت القرعة كنت سعيداً، كندا تشارك لثالث مرة، ولم تحقق أي انتصار، خسرت ست مرات، ولذلك أتفاءل باللعب مع كندا، رغم أنّها ليست سهلة، أما سويسرا فهي من المنتخبات القوية، التي تتأهل دائماً إلى الدور الثاني باستمرار، لذلك فإن مستوياتها ثابتة، وقد قدمت في اليورو الأخيرة مستوى ممتازاً، اعتقد أنّها منتخب قوي وربما يتأهل كمتصدر، لكن يجب التفاؤل بمواجهة كندا".

وقال نجم الكرة المصرية، أحمد المحمدي، عبر "بي إن سبورتس" أيضاً: "مجموعة متوسطة ومتوازنة لمنتخب مصر، لكن مباراة بلجكيا ستكون كبيرة، التي تملك لاعبين كباراً، ولديهم خبرات في كأس العالم، مثل كيفن دي بروين، والحارس تيبو كورتوا، ويوري تيليمانس، ولوكاكو، ودوكو لاعب مانشستر سيتي، وستكون مواجهة قوية، والبداية دائماً مهمة، أما بالنسبة لإيران ونيوزيلندا، أعتقد أنّهما بالمتناول، لكن يجب أن تكون هناك استعدادات كبيرة، ليس هناك مباراة سهلة في كأس العالم، وأظن أن جماهير مصر سعيدة بهذه القرعة".

وقدّم نجم منتخب تونس، فرجاني ساسي، رؤيته للقرعة التي أوقعت "نسور قرطاج" في مجموعة قوية تضمّ اليابان وهولندا، إلى جانب المتأهل من الملحق الأوروبي، مؤكداً أن المهمة ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة على منتخب يمتلك خبرة وتاريخاً قارياً محترماً.

وقال ساسي، في حديثه لقناة الكاس القطرية، من مقر إقامة المنتخب التونسي عقب إعلان القرعة: "ندخل كأس العالم بثقة كبيرة، خاصة بعد مشوار التصفيات، الذي قدم فيه المنتخب أداءً استثنائياً. مع زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً، أصبحت القرعة متوازنة نوعاً ما، لكن وجود هولندا واليابان يجعل التحدي كبيراً". وأضاف ساسي أن المنتخب سيستفيد من البطولات الحالية لتكوين صورة أوضح حول التشكيلة النهائية التي ستخوض المونديال.

ومن جهته، أكد مدرب منتخب الأردن، جمال السلامي، الذي وضعته القرعة بمواجهة الأرجنتين والجزائر والنمسا، أن وصول "النشامى" إلى كأس العالم يمثل خطوة تاريخية لكرة القدم الأردنية. وأضاف المدير الفني المغربي أن البطولة تُعد فرصة ذهبية لظهور اللاعبين أمام العالم، وتحدّث عن أمنية الجهاز الفني لـ "النشامى" قبل القرعة، قائلاً: "تمنينا ألا نقع مع المغرب. لكن المجموعة التي وُضعنا فيها قوية، ومع ذلك نملك القدرة لنكون منافسين حقيقيين".

وعلّق مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينار، على نتائج القرعة، التي وضعت "الأخضر" في مجموعة نارية، تضمّ كلّاً من إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، مؤكداً أن المنافسة ستكون صعبة، لكنها محفّزة في الوقت نفسه. وقال المدرب الفرنسي، في تصريحاته عقب القرعة: "المجموعة قوية بلا شك. لدينا منتخب إسبانيا، أحد أقوى الفرق في العالم، ولدينا أيضاً منتخب الأوروغواي. ستكون مباريات حماسية ومحتدمة." وأضاف المدرب الفرنسي، أن وجود منتخبات مصنفة في أعلى ترتيب "فيفا" يجعل من المجموعة تحدياً استثنائياً، قبل أن يخصّ منتخب الرأس الأخضر بحديثه: "نحن نعرف منتخب الرأس الأخضر جيداً ولعبنا ضده من قبل. أهنئ هذا المنتخب على مشاركته الأولى في كأس العالم، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير لهم".

وأبدى مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، تفهّمه لحجم التوقعات الجماهيرية بإمكانية تكرار إنجاز مونديال قطر 2022، لكنه شدّد على أن الظروف ستكون مختلفة تماماً في نسخة الولايات المتحدة 2026. وقال الركراكي، في تصريحاته بعد القرعة التي وضعت "أسود الأطلس" في مجموعة قوية تضم البرازيل واسكتلندا وهايتي: "الكثيرون يتوقعون أن نكرر ما فعلناه في قطر، لكن هذا أمر معقد. في قطر كنّا نلعب كما لو كنا في بلدنا، والأجواء والجماهير كانت سنداً كبيراً لنا. في أميركا الوضع مختلف، رغم أن جماهيرنا ستأتي لدعمنا".

وختم مدرب المغرب أن المنتخبات الأخرى "باتت تعرف أسود الأطلس جيداً، وتنتظر منه تقديم الأداء نفسه، وهذا ما يجعل المهمة صعبة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المجموعة الحالية تمتلك القدرة على المنافسة. وتابع: "المنتخب الآن مختلف تماماً. يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة توالياً، ولديه لاعبون ينشطون في أكبر الدوريات الأوروبية. الخبرة موجودة، والاحترام للمنافسين أمر ضروري، لكن بإمكان المغرب كتابة التاريخ من جديد".