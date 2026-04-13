النجوم العرب في الدوريات الأوروبية يتوهجون بأهداف حاسمة

شهدت مواجهات الدوريات الأوروبية تألق النجوم العرب مع أنديتهم، بعدما ساهم العديد منهم في تسجيل الأهداف الحاسمة، التي أهدت فرقهم الانتصار أو التعادل، الأحد، ليواصلوا رحلتهم في خطف الأنظار إليهم لما تبقى من الموسم الجاري، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، كندا، والمكسيك.

أول النجوم العرب، الذين واصلوا تألقهم في الدوريات الأوروبية في الموسم الجاري، هو النجم المغربي، عبد الصمد الزلزولي، الذي نجح بتسجيل هدف جعل ناديه ريال بيتيس يتعادل مع غريمه ريال مايوركا، بهدف لمثله، ليرفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 46 نقطة، في منافسات الموسم الجاري من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أما ثاني النجوم العرب، فكان التونسي، مرتضى بن وناس، الذي استطاع جعل ناديه قاسم باشا يخطف التعادل أمام فريق غوزتبي، في المواجهة التي جمعت بينهما، بثلاثة أهداف لمثلها، ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، ليواصل صاحب الـ31 عاماً مسلسل تألقه الكبير هذا الموسم، الذي يأمل فيه فريقه بالبقاء ضمن الكبار.

بدوره، نجح أحد أبرز النجوم العرب في منافسات الدوري السويدي، المغربي أشرف داري، في إحراز هدفه الأول مع فريقه كالمار، في المواجهة التي انتهت لصالح نادي يورغوردينس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث يأمل "أسد الأطلس" المُعار من الأهلي المصري في التألق، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده في مونديال 2026.

من جهته، ساهم التونسي علي العابدي في إنقاذ ناديه نيس من الخسارة أمام لوهافر، بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني في المواجهة التي انتهت، بهدف لمثله، في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأمر الذي يجعل مدافع منتخب "نسور قرطاج" أحد أبرز النجوم العرب في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

وفي منافسات الدوري الروسي لكرة القدم، لعب النجم التونسي حازم المستوري دورا في تعادل ناديه دينامو ماخاتشكالا مع غريمه لوكوموتيف موسكو، بهدف لمثله، عقب تنفيذ ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني، لينجح المهاجم في جعل فريقه يرفع رصيده إلى 23 نقطة جعلته في المركز 11 بجدول ترتيب المسابقة المحلية.