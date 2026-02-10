النجوم العرب عنوان خريطة الأندية المصرية في الشتاء

- شهدت فترة الانتقالات الشتوية في الأندية المصرية لكرة القدم صفقات عربية بارزة بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليون دولار، حيث تصدر نادي بيراميدز القائمة بإنفاق 1.2 مليون دولار للتعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان والأردني عودة الفاخوري. - عزز النادي المصري البورسعيدي صفوفه بضم الفلسطيني عميد صوافطة واستعارة المغربي أسامة الزمراوي، بينما ضم النادي الأهلي المغربي يوسف بلعمري لتعزيز مركز الظهير الأيسر. - تعاقد نادي البنك الأهلي مع الجزائري صلاح بوشامة، وغزل المحلة مع الفلسطيني محمد سفيان سويطي، والمقاولون العرب مع التونسي أحمد باهية، وحرس الحدود مع التونسي عزيز عبيد.

شهدت خريطة الانتقالات الشتوية لدى الأندية المصرية لكرة القدم، مع نهاية فترة الميركاتو، التي جرت على مدار 39 يوماً بين الأول من يناير/كانون الثاني الماضي إلى التاسع من فبراير/شباط الجاري، صفقات عربية عدّة مع لاعبين من الجزائر وتونس والمغرب وفلسطين والأردن، وصلت قيمتها إلى مليونين و500 ألف دولار أميركي (120 مليون جنيه).

ويتصدر قائمة انتقالات اللاعبين العرب في سوق الانتقالات الشتوية، أحد أبرز الأندية المصرية لكرة القدم، وهو فريق بيراميدز، الذي أنفق 1.2 مليون دولار للتعاقد مع ثنائي عربي، هما الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت، والأردني عودة الفاخوري لاعب وسط الحسين إربد، لتعزيز صفوفه، وهما من أغلى صفقات الميركاتو الشتوي، خاصة صفقة حامد حمدان التي وصلت قيمتها إلى مليون دولار.

كما دعم النادي المصري البورسعيدي صفوفه بصفقات عربية، تصدرها ضم الفلسطيني عميد صوافطة، لاعب السلط الأردني، وكذلك استعارة المغربي أسامة الزمراوي لاعب وسط الوداد لمدة ستة أشهر مع خيار الشراء النهائي، بتكلفة مالية تخطت الـ400 ألف دولار، لتعزيز صفوفه بناءً على طلب المدرب التونسي نبيل الكوكي. وضمّ النادي الأهلي إلى صفوفه صفقة عربية، بطلها المغربي يوسف بلعمري مدافع أيسر فريق الرجاء مقابل 500 ألف دولار، قيمة ستة أشهر متبقية في عقد اللاعب مع ناديه المغربي، لتعزيز مركز الظهير الأيسر في صفوفه خلال الموسم الجاري، وأُثير جدل في "القلعة الحمراء" مؤخراً، حول يوسف بلعمري بسبب غيابه عن المباريات الماضية.

كما تعاقد نادي البنك الأهلي مع المحترف الجزائري الجديد صلاح بوشامة الوافد من وفاق سطيف الجزيري، لتقوية مركز لاعب الوسط لديه، فيما حسم غزل المحلّة صفقة الجناح الفلسطيني، محمد سفيان سويطي، وتعاقد المقاولون العرب مع التونسي أحمد باهية لاعب المتلوي التونسي في صفقة، وصلت قيمتها إلى 200 ألف دولار، في حين ضمّ حرس الحدود، النجم التونسي عزيز عبيد، لاعب الاتحاد المنستيري.