النجمة يهزم الحكمة ويتوج بلقب كأس لبنان للمرة التاسعة في تاريخه

- نادي النجمة يحقق لقب كأس لبنان لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على فريق الحكمة بهدفين نظيفين في المباراة النهائية. - سجل النجمة هدفه الأول عبر علي الفضل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وأضاف علي قصاص الهدف الثاني في الدقيقة 90، مما ضمن الفوز للفريق. - تأسس نادي النجمة في بيروت عام 1945 ويُعرف بلقب "النبيذي"، ويعتبر من أعرق الفرق في لبنان بفضل تاريخه الحافل بالألقاب وجماهيره الكبيرة.

تمكن نادي النجمة من تحقيق انتصار مستحق على فريق الحكمة، بهدفين مقابل لا شيء، في المواجهة النهائية التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب البلدي في جونية، ما جعله يحصد لقب بطولة كأس لبنان لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه.

ونجح نادي النجمة في حصد لقبه التاسع في تاريخه ببطولة كأس لبنان، فيما أخفق فريق الحكمة بانتزاع أول ألقابه، بعدما انتهى موسمه بشكل رسمي، فيما يواصل النجمة مسيرته، من خلال خوض مواجهات رباعية الدوري المحلي للفرق المتنافسة على اللقب، إلى جانب كل من الأنصار، العهد وجويا.

وتقدم نادي النجمة عبر نجمه علي الفضل خلال الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع للشوط الأول، فيما أضاف زميله علي قصاص هدفه الثاني في الدقيقة 90، ما جعل الفريق يحسم المواجهة النهائية أمام الحكمة بثنائية نظيفة، ويحسم لقب بطولة كأس لبنان لكرة القدم، قبل التوجه بعدها إلى التركيز على منافسات حسم لقب الدوري المحلي.

رياضات أخرى الرياضي يقترب من لقب الدوري اللبناني للسلة بفوزه على الحكمة

ويُعد نادي النجمة أحد أعرق الفرق الشهيرة في لبنان، بعدما تأسس في العاصمة بيروت عام 1945، ويُعرف بلقب "النبيذي" نسبة إلى ألوان قمصانه، بالإضافة إلى امتلاكه أحد أكبر القواعد الجماهيرية، وحقق الكثير من الألقاب المحلية في تاريخه، آخرها لقب بطولة كأس لبنان لكرة القدم.