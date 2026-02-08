- نادي النجمة اللبناني ينهي تعاقده مع المدرب التونسي راضي الجعايدي بعد سلسلة نتائج مخيبة في بداية مرحلة الإياب من الدوري اللبناني 2025-2026، رغم التوقعات العالية للمنافسة على اللقب. - الجعايدي يغادر بعد ستة أشهر فقط من تعيينه، معتذراً لأسباب عائلية، حيث شكر النادي جهوده والتزامه، متمنياً له النجاح في مسيرته التدريبية. - تراجع النجمة إلى المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بعد تعثره في ثلاث مباريات متتالية، مما يعقد فرصه في المنافسة على اللقب.

فك نادي النجمة اللبناني ارتباطه بالمدرب التونسي، راضي الجعايدي، بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال في بداية مرحلة الإياب من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم 2025-2026، رغم أن التفاؤل كان كبيراً في قوة النادي النبيذي وقدرته على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وأعلن نادي النجمة اللبناني، فجر الأحد، مغادرة المدرب التونسي، راضي الجعايدي، بعد حوالي ستة أشهر فقط من تعيينه مديراً فنياً للنادي اللبناني العريق صاحب الألقاب الكثيرة على الصعيد المحلي، وجاء في البيان الرسمي للنادي النبيذي: "بعدما اعتذر عن إكمال مهامه معنا لأسبابٍ عائلية، يتقدّم نادي النجمة الرياضي بالشكر للمدير الفني الكابتن راضي الجعايدي على ما قدّمه من جهدٍ وإخلاص خلال فترة عمله مع الفريق، وبذله مجهوداً استثنائياً والتزاماً يومياً واضحاً في العمل والمتابعة بكل مسؤولية واحتراف"، وتابع البيان ذاكراً "نتمنّى له ولعائلته كل التوفيق، والنجاح الدائم في مسيرته التدريبية. سيبقى الاحترام والتقدير دائماً والنجمة والمنارة ستبقيان بيتك، شكراً كابتن راضي".

وجاء قرار مغادرة المدرب الجعايدي بعد تعثر نادي النجمة للمباراة الثالثة توالياً في مرحلة الإياب من بطولة الدوري اللبناني، إذ افتتح القسم الثاني من الموسم بتعادل مع الغريم والمنافس المباشر على اللقب الأنصار سلبياً من دون أهداف، ثم خسر أمام نادي الصفاء وصيف الموسم الماضي بهدف نظيف، ثم تعادل (1-1) مع نادي شباب الساحل المتواضع، ليحصد نقطتين فقط من أصل تسعة في بداية مرحلة الإياب، مما أثر سلباً في قدرته في المنافسة على اللقب.

يُذكر أن نادي النجمة تراجع إلى المركز الثالث في الترتيب برصيد 28 نقطة متأخراً عن العهد الوصيف صاحب الـ30 نقطة والمتصدر الأنصار صاحب الـ32 نقطة، الذي يملك فرصة لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط عن "النبيذي" في حال فوزه، اليوم الأحد، على منافسه السهل الراسينغ، الأمر الذي من شأنه أن يُعقّد مهمة النجمة في العودة إلى المنافسة بقوة على اللقب.