- تأهل منتخب تونس لكرة القدم إلى كأس العالم 2026 للمرة السابعة، ويستعد الاتحاد ببرنامج ثري يتضمن مباراة ودية مؤكدة ضد البرازيل، يُرجح إقامتها في باريس ديسمبر المقبل. - يخطط الاتحاد لمباريات ودية أخرى مع منتخبات أوروبية مثل البرتغال، ويكشف عن لقاء استعراضي ضد فريق يضم نجوم العالم احتفالاً بالتأهل، سيقام في استاد حمادي العقربي برادس. - رئيس الاتحاد يؤكد أن المباراة الودية هدية للجماهير التونسية، مشيرًا إلى تفهمه لغيابهم عن المباريات الأخيرة بسبب ظروف العمل والدراسة.

تفاعل رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، معز الناصري مع تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم، فيفا 2026، وذلك للمرة السابعة في تاريخ "نسور قرطاج"، بعد المشاركة في ست نسخة سابقة، وهي 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

وأشار الناصري في حديث حصري لـ"العربي الجديد"، الاثنين، إلى أنّ الاتحاد يحضّر لبرنامج ثري استعداداً لكأس العالم، معلنًا أن مواجهة البرازيل الودية أصبحت مؤكدة، إلى حين تحديد الموعد الرسمي والبلد الذي ستقام فيه المباراة، رغم أن المعطيات الواردة من مقر الاتحاد تؤكد أن اللقاء سيقام على الأرجح في العاصمة الفرنسية باريس، خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأضاف الناصري أن لديهم مقترحات أخرى لمباريات ودية من منتخبات أوروبية، أبرزها من البرتغال، لكن لا يوجد إلى حد الآن اتفاق رسمي بين الاتحادين، أما المفاجأة التي كشف عنها الناصري، فتتمثل في برمجة لقاء استعراضي واحتفالي بتأهل منتخب تونس إلى المونديال، ضد فريق يضم نجوم العالم، سيقام على استاد حمادي العقربي برادس، إلى حين الحسم في باقي التفاصيل التنظيمية الأخرى، والإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة عن هذا الحدث.

وفضّل رئيس الاتحاد التحفظ عن كواليس المباراة الودية هذه، مؤكدًا أنها تعتبر هدية للجماهير التونسية على التأهل إلى كأس العالم، معلقًا على الجدل الذي أحدثه غياب المشجعين عن المباراتين الأخيرتين، ضد ساوتومي وناميبيا بالقول: "جماهيرنا ليست غائبة عنّا، هم دائمًا إلى جانبنا، نتفهم ظروفهم أحيانًا خصوصًا عند إقامة المباريات أيام العمل والدراسة، أنا متأكد من أنهم سعداء بنتائجنا، وسيكونون إلى جانبنا بأعداد قريبة في المستقبل".