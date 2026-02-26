- شهدت مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا حادثة نازية في مدرجات سانتياغو برنابيو، حيث التقطت الكاميرات مشجعًا يؤدي تحية نازية، مما دفع النادي لاتخاذ إجراءات فورية. - تمكن أفراد الأمن من تحديد المشجع وطرده من الملعب قبل بدء المباراة، وفتح ملف تأديبي بحقه، في خطوة حازمة لمكافحة العنصرية والكراهية. - أصدر ريال مدريد بيانًا يدين هذه الإيماءات، مطالبًا لجنة الانضباط ببدء عملية طرد فورية للمشجع، مؤكدًا رفضه للعنف والكراهية في الرياضة والمجتمع.

شهدت المواجهة بين ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي بروز حركة النازية في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك خلال قمة إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي دفع النادي الملكي إلى التحرك بسرعة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، الخميس، فإن أحد المشجعين الذي كان حاضراً في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو التقطته كاميرات المراقبة وهو يؤدي تحية النازية في حادثة قريبة من حوادث العنصرية التي شهدتها ملاعب كرة القدم أخيراً، وخصوصاً في مواجهة الذهاب بين ريال مدريد وبنفيكا، عندما زعم البرازيلي فينيسيوس جونيور أنه تعرض لكلام عنصري من لاعب النادي البرتغالي جيانلوكا بريستياني خلال الشوط الثاني من المواجهة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة "إفي"، فإن أفراد جهاز الأمن الخاص بالنادي تمكنوا من تحديد مكان المشجع الذي أدى تحية النازية خلال حضوره في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، وجرى التعرف إليه عبر كاميرات المراقبة، ثم اتُّخذ قرار سريع بطرده من مدرجات الملعب، وحدث ذلك قبل بداية المباراة، وبعدها تقرر فتح ملف تأديبي بحقه.

وفي هذا الإطار، أصدر نادي ريال مدريد بياناً عبر موقعه الرسمي، معلقاً على هذه الحادثة، جاء فيه: "يُعلن نادي ريال مدريد أنه طالب لجنة الانضباط بشكل عاجل ببدء عملية طرد فورية للعضو الذي رصدته كاميرات التلفزيون وهو يؤدي التحية النازية في المنطقة التي تقع فيها مدرجات التشجيع قبل دقائق من انطلاق مباراة ريال مدريد وبنفيكا".

وأضاف بيان النادي الملكي، معلقاً على حادثة تأدية المشجع لحركة النازية: "حُدد مكان هذا العضو من قبل أفراد أمن النادي بعد لحظات من ظهوره عبر البث التليفزيوني، وعلى الفور طُرد من ملعب سانتياغو برنابيو. يُدين نادي ريال مدريد هذا النوع من الإيماءات والتعبيرات التي تحث على العنف والكراهية في الرياضة والمجتمع".