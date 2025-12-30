- خيبات أمل في ميركاتو شتاء الليغا: شهدت أندية الليغا صفقات فاشلة في شتاء 2025، حيث لم يترك اللاعبون الجدد بصمة تُذكر، مثل جوليان فوبير وإيمانويل أمونيكي، اللذين لم ينجحا في تحقيق التوقعات مع ريال مدريد وبرشلونة. - فشل في التكيف والاندماج: عانى اللاعبون مثل إيلير وكاسانو من صعوبات في التكيف مع أنديتهم الجديدة، حيث لم يتمكنوا من تقديم الأداء المتوقع، مما أدى إلى رحيلهم دون تأثير يُذكر. - دروس من الميركاتو الشتوي: تؤكد هذه التجارب أن الشهرة والمال لا يكفيان لضمان النجاح، بل يتطلب الأمر تخطيطًا دقيقًا واختيارًا حكيمًا لتحقيق نتائج إيجابية.

خيّبت صفقات عقدتها أندية الليغا الآمال، بعدما دخلت من الباب الكبير وخرجت بلا أثر، وتحوّلت الحلول المتعجلة إلى أخطاء تاريخية أثارت الغضب وسط الجماهير، وبين طموح الإنقاذ وضغط النتائج، سقطت أسماء كبيرة في "فخ الشتاء الإسباني"، فدخلت بأضواء كثيفة وخرجت بلا بصمة.

وأعدت صحيفة "أس" الإسبانية، الأحد، قائمة تضمّ عدّة أسماءٍ فشلت في فرض نفسها في الليغا بعد ميركاتو شتاء 2025، إذ نفتتح المشهد مع الثنائي جوليان فوبير وإيمانويل أمونيكي، باعتبارهما نموذجين لخيبة البداية الشتوية، ووصل الأول إلى ريال مدريد في صفقة طارئة بحثاً عن جناح جاهز لدوري الأبطال، لكنه لم يقدم سوى دقائق محدودة وصورة لا تُنسى على دكة البدلاء. أما أمونيكي، فدخل برشلونة محمّلاً بمجد أولمبي، قبل أن يكتشف أن البريق الدولي لا يكفي لصناعة مكانة في ملعب "كامب نو".

ورافق الفشل مسار الثنائي إيلير وكاسانو، إذ عجز أتلتيكو مدريد عن تحويل المدافع البرازيلي إلى ركيزة دفاعية، لينتهي مشواره بصدامات وانتقادات لاذعة، وفي مدريد، اصطدم كاسانو بواقع مختلف عن موهبته، فبدأ بهدف واعد، لكنه سقط سريعاً أمام مشاكله البدنية والانضباطية، ليغادر من دون أثر حقيقي. وخيّب ماكسي لوبيز وسيسينيو الأمل أيضاً، إذ راهن برشلونة على مهاجم شاب قادم من الأرجنتين من دون أن يمنحه الوقت أو المساحة، بينما فقد ريال مدريد صبره مع ظهير برازيلي لم تصمد بداياته أمام الإصابات وتذبذب المستوى، فذابت الصفقة في زحام النجوم.

ومرّ الشتاء مروراً باهتاً مع سورين ولوكاس سيلفا، إذ لم تتجاوز تجربة الأول في برشلونة حدود الأشهر القليلة قبل الإعارة، فيما عجز الثاني عن فرض نفسه في ريال مدريد بسبب مشاكل صحية أغلقت أمامه أبواب الاستمرارية، فغادر من دون أن يثبت قيمته. وبلغت الخيبة ذروتها مع كوتينيو وفيتولو، إذ تحول الأول إلى رمز للاستثمار الفاشل رغم أرقامه القياسية، فعجز عن حمل مشروع برشلونة فوق كتفيه، وفي أتلتيكو مدريد، لم يجد فيتولو المساحة ولا الدور الذي يبرر قيمته، ليغادر المشهد بهدوء يناقض حجم التوقعات.

وتؤكد هذه الأسماء مجتمعة أن الميركاتو الشتوي في الليغا ليس دائماً طوق نجاة، بل قد يكون باباً واسعاً تدخل منه الصفقات الكبيرة وتخرج بلا أثر، ليذكّر الأندية بأن الشهرة والمال وحدهما لا يكفيان، وأن التخطيط الدقيق والاختيار الحكيم هما مفتاح النجاح الحقيقي.