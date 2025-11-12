الميداليات الذهبية عنوان التألق العربي في ألعاب التضامن الإسلامي

- تميزت النسخة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي بإشراق عربي، حيث تنافست الدول العربية بقوة على منصات التتويج، محققة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف الرياضات، مما يعكس روح التحدي والإصرار. - حقق الرياضيون الجزائريون والمغاربة والتونسيون إنجازات بارزة، حيث فازوا بميداليات في السباحة والكاراتيه وتنس الطاولة، بينما تألق الرياضيون من ليبيا والعراق والكويت في الكاراتيه ورفع الأثقال. - شهدت الدورة إنجازات تاريخية للرياضيين العرب، مثل فوز القطرية وصال يخلف بثلاث ميداليات ذهبية في رفع الأثقال، مما يعزز التفوق العربي في هذه الدورة.

تتواصل النسخة السادسة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي بإشراق عربي مميز، إذ تتسابق الدول المشاركة على منصات التتويج، محققة إنجازات بارزة في مختلف الرياضات. وسجل الرياضيون الجزائريون والمغاربة والتونسيون والليبيون والإماراتيون والكويتيون والقطريون والبحرينيون حضوراً قوياً، محققين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية تعكس قوة المنافسة وروح التحدي في هذه الدورة.

وضمن ثنائي تنس الطاولة، حصل جلولي ميلهان أمين وبلة محيي الدين على الميدالية الفضية للجزائر في زوجي الرجال، وفاز مهدي بولوسة بالميدالية البرونزية في فردي الرجال. وحققت السباحة الجزائرية، جيهان بن شادلي، الميدالية البرونزية في سباق 200 متر ظهر، بينما نالت شيماء أوديرة الميدالية البرونزية في الكاراتيه وزن 68 كيلوغراماً، وحصد حلاسة أنيس أيوب الميدالية البرونزية في الرياضة نفسها أيضاً.

وفازت السباحة المغربية، هدى البارودي، بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر سباحة على الصدر، وحصل السباح أحمد ياسين فليو على الميدالية البرونزية في التخصص نفسه. وتألق الرياضيون التونسيون بتحقيق عدة ميداليات، منها الذهبية في السباحة على مسافة 400 متر حرة، التي نالتها جميلة بولكباش، وتبعتها إسراء بولكباش بالميدالية الذهبية الثانية لتونس في ألعاب التضامن الإسلامي، بعد تفوقها في الكاراتيه، بينما حقق ياسين بن عباس الميدالية الفضية.

وحققت ليبيا أول ميدالية في النسخة السادسة لألعاب التضامن الإسلامي بعد فوز نوري السعداوي بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه. ورفع الربّاع العراقي عمار يسر رصيده من الميداليات الفضية إلى ثلاث، بينما نال الكويتي عمر القناعي الميدالية الذهبية في الكاراتيه كوميتيه لوزن 75 كيلوغراماً. وحقق المنتخب الأردني الميدالية البرونزية في لعبة روكيت ليغ، وأحرز عبد الرحمن المصاطفة الميدالية الفضية في الكاراتيه، بينما نالت يارا ناصر الميدالية البرونزية في الرياضة ذاتها، كما حصدت جود الضروس ميدالية برونزية في التخصص نفسه.

ووقفت القطرية وصال يخلف على منصة التتويج ثلاث مرات، حاملة الميدالية الذهبية في إنجاز تاريخي بمنافسات رفع الأثقال. ومنح الإماراتي عمر الشلتوني الميدالية البرونزية لبلاده في الكاراتيه، ونال سلطان طاهري الميدالية نفسها في منافسات الألعاب الإلكترونية (تيكن). وحقق غور ميناسيان أفضل تمثيل للبحرين في رفع الأثقال بعد فوزه بالميدالية الذهبية، بينما حصل سيد هاشم أحمد على الميدالية الفضية في لعبة تيكن.

وتؤكد هذه النسخة من ألعاب التضامن الإسلامي القوة التنافسية للرياضيين العرب، وقدرتهم على تحقيق إنجازات مهمة في مختلف الرياضات. وتبرز الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، التي حصدها المشاركون عربياً، التفوق الفردي والجماعي، ما يعكس الالتزام والإصرار وروح التحدي، التي تميّز الرياضيين في المنطقة، ويضع بصمة قوية على تاريخ الدورة.