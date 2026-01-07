الموهبة التونسية ريان اللومي ينضم لمنتخب كندا.. إليكم تفاصيل القصة

- أثار ريان اللومي، المهاجم التونسي الشاب، قلق مشجعي منتخب تونس بعد دعوته لمعسكر منتخب كندا، رغم تمثيله لمنتخب تونس الأولمبي سابقاً وإعلانه فخره بذلك. - أكد مصدر من الاتحاد التونسي أن اللومي سينضم فقط لمعسكر اللاعبين المحليين في الدوري الأميركي، دون تأثير قانوني على وضعه، وسيشارك في معسكر المنتخب التونسي الأولمبي في مارس. - سبق للومي اللعب لمنتخب كندا تحت 17 سنة، ويعتبر من المواهب البارزة بعد تسجيله ستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة لناديه.

أثار المهاجم التونسي الشاب ريان اللومي (18 عاماً)، مخاوف مشجعي منتخب بلاده من عدم اللعب مجددّاً لـ"نسور قرطاج"، بعد دعوته للانضمام إلى أحد معسكرات منتخب كندا، التي تستعد لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع كلّ من الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الكندي، يوم الثلاثاء، انضمام لاعب فريق فرانكوفر إلى معسكر المنتخب الذي سيقام خلال هذه الفترة، تحديداً ابتداء من يوم غد الخميس حتى الثامن عشر من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، رغم أنّه مثّل منتخب تونس الأولمبي في الأشهر القليلة الماضية، وأعلن بشكل صريح حينها أنّه فخور باللعب لمنتخب بلاده.

وكشف مصدر من داخل الاتحاد التونسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، الأربعاء، أنّهم على اتصال دائم مع اللومي، ويعلمون مسبقاً تفاصيل الملف، مشيراً إلى أنّ اللاعب سينضمُّ فقط إلى معسكر للاعبين المحليين، الذين ينشطون ضمن أندية الدوري الأميركي للمحترفين (MLS)، وذلك بطلب من فريقه.

وأضاف المصدر أنّ المباريات الودية التي ستقام في هذا المعسكر لا تدخل ضمن فترة التوقف الدولي، وبالتالي لا يوجد أي تأثير على الجانب القانوني لملف اللومي، ولن يصبح بذلك لاعباً كنديّاً بمجرد انضمامه إلى قائمة المحليين، موضّحاً أنّ ريان سيكون حاضراً في معسكر المنتخب التونسي الأولمبي خلال شهر مارس/ آذار المقبل.

وسبق للنجم التونسي الشاب أن لعب في السابق لمنتخب كندا للناشئين، تحديداً في الفئة العمرية تحت 17 سنة، قبل أن يقرر الانتقال إلى منتخب تونس. ورغم صغر سنه فإن اللومي يلعب منذ فترة للفريق الأول لناديه، حيث سجل العام الماضي ستة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة، وهو مصنف باعتباره أحد أبرز المواهب التي يتابعها الاتحاد الكندي لكرة القدم.