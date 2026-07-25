المونديال يغيّر حياة فوزينيا.. من إيقاف ميسي إلى كولو كولو

- انضم حارس منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، إلى فريق كولو كولو التشيلي بعد تألقه في مونديال 2026، حيث لعب دوراً محورياً في مسيرة منتخب بلاده التاريخية، خاصة في مواجهتي إسبانيا والأرجنتين. - أكد أنيبال موسا، رئيس شركة "بلانكو إي نيغرو"، أن فوزينيا سيخضع للفحوص الطبية قريباً قبل تقديمه رسمياً في ملعب "مونومنتال"، مشيراً إلى أن التعاقد معه يعكس قدرته على تقديم إضافة رياضية للفريق. - رغم ارتباط اسمه بإنتر ميامي، اختار فوزينيا مواصلة مسيرته في أمريكا الجنوبية، حيث يسعى كولو كولو لتعزيز صفوفه والمنافسة على الألقاب.

وجد حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا، وجهته الجديدة بعد نهاية المونديال الذي كان شاهداً على سطوع أحد أبرز الوجوه التي خطفت الأنظار فيه، بعدما توصل إلى اتفاق للانضمام إلى صفوف فريق كولو كولو التشيلي.

وأكد أنيبال موسا، رئيس شركة "بلانكو إي نيغرو" التي تدير نادي كولو كولو التشيلي، أن الاتفاق مع الحارس أصبح قائماً، على أن يسافر اللاعب إلى تشيلي خلال الأيام المقبلة للخضوع للفحوص الطبية المعتادة، قبل تقديمه رسمياً في ملعب "مونومنتال". وقال موسا بحسب ما نقلته صحيفة ماركا الإسبانية:" فوزينيا سيكون لاعباً في كولو كولو، خلال الأيام المقبلة سيسافر إلى تشيلي، وسيخضع للفحوص الطبية اللازمة، وبعد ذلك سيتم تقديمه هنا في ملعب مونومنتال".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه فوزينيا في الدوري التشيلي؟ كيف أثرت مشاركته في المونديال على قراراته المهنية المستقبلية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأصبح الحارس البالغ من العمر 40 عاماً واحداً من أبرز مفاجآت مونديال 2026، بعدما لعب دوراً رئيسياً في المسيرة التاريخية للرأس الأخضر خلال أول مشاركة للمنتخب في كأس العالم. وتألق فوزينيا بصورة خاصة أمام إسبانيا، بطلة العالم لاحقاً، عندما حافظ على نظافة شباكه في التعادل دون أهداف، قبل أن يعود ويقدم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي في دور الـ32، حيث أجبر المنتخب الأرجنتيني على خوض الوقت الإضافي قبل أن تنتهي المواجهة بفوزه 3-2.

وارتفعت شعبية الحارس بشكل لافت، نظير عروضه في المونديال، ليتحول من حارس لم يكن معروفاً على نطاق واسع خارج بلاده إلى أحد أكثر شخصيات البطولة حضوراً على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان اسم فوزينيا قد ارتبط خلال الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى إنتر ميامي واللعب إلى جانب ليونيل ميسي، إلا أن تلك الخطوة لم تتم، بعدما اختار الحارس مواصلة مسيرته في أميركا الجنوبية بقميص كولو كولو.

وكان فوزينيا قد وصل إلى النادي التشيلي لاعباً حراً، بعدما انتهت تجربته مع تشافيس الذي ينشط في الدرجة الثانية البرتغالية، وأكد رئيس كولو كولو أن التعاقد معه لا يرتبط فقط بالجانب التسويقي والشعبية التي اكتسبها خلال كأس العالم، مشدداً على أن المستوى الذي قدمه في البطولة أثبت قدرته على تقديم إضافة رياضية للفريق. ويخوض كولو كولو الموسم الحالي وهو في صدارة الدوري التشيلي، بينما يسعى النادي، الأكثر تتويجاً بالدوري المحلي، إلى تعزيز صفوفه ومواصلة المنافسة على الألقاب.