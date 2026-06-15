- حققت مباراة المنتخب الأميركي ضد باراغواي في المونديال الحالي نسبة مشاهدة قياسية بلغت 24.9 مليون مشاهد، متفوقة على جميع مباريات نهائيات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين. - شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ 70,492 متفرجاً في ملعب صوفي، مما يعكس تزايد شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة. - ارتفعت نسبة المشاهدة على قناة فوكس سبورتس بنسبة 106% مقارنة بمباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022، مما يبرز الاهتمام المتزايد بكرة القدم بين الأميركيين.

استقطب المنتخب الأميركي، خلال مباراته الافتتاحية في المونديال الحالي، التي فاز بها على باراغواي 4-1 يوم السبت الماضي، 24.9 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، في رقم قياسي ونسبة مشاهدة أعلى من جميع مباريات نهائيات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، الذي جمع نيويورك نيكس مع سان أنطونيو سبيرز (4-1).

وبحسب تقرير صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأحد، فقد توافد الأميركيون بأعداد غفيرة لمشاهدة مباراة منتخبهم الوطني الافتتاحية ضد باراغواي، في كأس العالم التي تُقام على أرضهم لأول مرة منذ عام 1994. وبجمع نسب مشاهدة قناتي فوكس سبورتس وتيليموندو، اللتين بثتا المباراة باللغتين الإنكليزية والإسبانية على التوالي، شاهد 24.9 مليون مشاهد الفوز الحاسم للولايات المتحدة بنتيجة 4-1، وهو رقم قياسي تاريخي لمباراة يشارك فيها المنتخب الأميركي.

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بل إن هذه المباراة تجاوزت جميع مباريات نهائيات الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، حيث كان الرقم الأعلى مسجلاً باسم المواجهة الثالثة بين نيكس وسبيرز بـ 23.8 مليون مشاهد. وبذلك، اجتذب نجاح فريق كرة القدم جمهوراً أكبر بكثير، بعدما بلغ عدد الحضور 70.492 متفرجاً في مدرجات ملعب صوفي. كما يُعد هذا اللقاء الأكثر متابعة في تاريخ مباريات دور المجموعات الخاصة بالمنتخب الأميركي في المونديال. وعلى قناة فوكس سبورتس، قفزت نسبة المشاهدة أيضاً بنسبة 106% مقارنةً بمباريات دور المجموعات للمنتخب الأميركي خلال كأس العالم 2022 في قطر، ما يعكس تصاعد شعبية كرة القدم بين الأميركيين بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة.