المونديال في قبضة المال... حين تتحول كرة القدم إلى منصة إعلانية

- مونديال 2026: توسع غير مسبوق: لأول مرة، يُقام المونديال في ثلاث دول بمشاركة 48 منتخباً، مما يعكس تحولاً كبيراً في كرة القدم العالمية، مع أرقام قياسية ومدن متعددة. - توقفات إلزامية: فرصة للإعلانات: إدخال توقفات إلزامية لحماية اللاعبين من الإجهاد الحراري يُستخدم كفرصة لزيادة المساحات الإعلانية، مما يعزز العائدات المالية بشكل كبير. - تساؤلات حول مستقبل اللعبة: التحول نحو نموذج تجاري يثير مخاوف حول فقدان التوازن بين الرياضة كقيمة إنسانية وكمنتج تجاري، مما يضع كرة القدم في مرحلة جديدة من الصراع بين الشغف ورأس المال.

لم يعد يفصلنا سوى 86 يوماً عن انطلاق النسخة الـ23 من المونديال في أميركا والمكسيك وكندا، في نسخة ستُقام لأول مرة بثلاث دول وبمشاركة 48 منتخباً، في خطوة تعكس حجم التحول الذي تعيشه اللعبة الأكثر شعبية في العالم. توسّع غير مسبوق، ومدن متعددة، وأرقام قياسية، كلها تعطي الانطباع بأننا أمام نسخة استثنائية، لكن خلف هذا المشهد البراق، تتكشف ملامح تغيير أعمق في فلسفة إدارة كرة القدم.

ولم يعد ينظر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى المونديال باعتباره مجرد بطولة رياضية، بل منصة عالمية متكاملة للاستثمار والتسويق. القرارات الجديدة، وعلى رأسها إدخال توقفات إلزامية خلال كل شوط، تُقدَّم تحت عنوان حماية اللاعبين من الإجهاد الحراري في ظل حرارة الصيف بأميركا الشمالية، وهو مبرر يبدو منطقياً في ظاهره، خصوصاً مع تزايد المخاوف الصحية وارتفاع نسق المباريات. إلا أن القراءة المتأنية تكشف أن هذه التوقفات لم تعد مجرد إجراء احترازي، بل تحولت إلى فرصة ذهبية لتوسيع المساحات الإعلانية داخل المباراة نفسها.

كرة القدم، التي كانت تُلعب على شوطين متواصلين تقريباً، باتت اليوم أقرب إلى نموذج الرياضات الأميركية، إذ يُعاد تشكيل إيقاع المباراة بما يخدم البث التلفزيوني والمعلنين. التوقفات أصبحت لحظات مضمونة لعرض الإعلانات، سواء عبر قطع البث أو تقسيم الشاشة، وهو ما يفتح الباب أمام عائدات ضخمة يُتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات، في تأكيد واضح أن الفيفا يسعى إلى تعظيم كل ثانية زمنية داخل الملعب وخارجه.

هذا التحول يطرح تساؤلات حقيقية حول مستقبل اللعبة. هل ما يحدث هو تطوير طبيعي يواكب العصر ويؤمن موارد مالية تعود بالنفع على كرة القدم عالمياً، أم أننا أمام بداية فقدان التوازن بين الرياضة بوصفها قيمة إنسانية، والرياضة كمنتج تجاري؟ من الصعب إنكار أن الأموال الضخمة ساهمت في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى المنافسة، لكن في المقابل، هناك خوف متزايد من أن تتحول المباريات إلى عروض تجارية محكومة بإيقاع السوق أكثر من روح اللعب.

في النهاية، يبدو أن المونديال المقبل لن يكون مجرد نسخة موسعة من البطولة، بل محطة مفصلية في تاريخ كرة القدم، إذ يتداخل البعد الرياضي مع الحسابات الاقتصادية بشكل غير مسبوق. وبين من يرى في ذلك خطوة نحو المستقبل، ومن يخشى على هوية اللعبة، تبقى الحقيقة أن كرة القدم تدخل مرحلة جديدة، عنوانها الأبرز: صراع مستمر بين الشغف ورأس المال.