- تألق هيثم حسن، نجم منتخب مصر وريال أوفييدو، في كأس العالم 2026، خاصة في مباراة الأرجنتين، مما زاد من قيمته السوقية وجذب اهتمام الأندية الأوروبية. - حدد ريال أوفييدو سعر التخلي عن هيثم بـ12 مليون يورو، ورفض عرض سيلتك الاسكتلندي بـ4 ملايين يورو، وسط اهتمام من أندية سعودية. - انضم هيثم إلى ريال أوفييدو في 2024، وفضل اللعب لمصر على تونس، وشارك في كأس العالم تحت قيادة المدرب حسام حسن.

خطف نجم منتخب مصر ونادي ريال أوفييدو الإسباني، هيثم حسن (24 عاماً)، الأنظار إليه وبقوة، بعدما شارك في مواجهتين رفقة كتيبة المدرب حسام حسن في بطولة كأس العالم 2026، وقدّم الأداء المنتظر منه، وبخاصة في المواجهة التي انتصر فيها منتخب الأرجنتين بصعوبة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ16.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الخميس، أن هيثم حسن بات مطلباً للعدد من الأندية في أوروبا، بعدما فتحت إدارة ريال أوفييدو الإسباني الباب أمام من يرغب في التعاقد مع النجم المصري، عقب قيامها بتحديد سعر التخلي عنه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 12 مليون يورو، بعدما ارتفعت قيمته السوقية بسبب ما فعله خلال مونديال 2026.

وأكدت الصحيفة أن إدارة نادي ريال أوفييدو تلقت عرضاً جاداً من قبل سيلتك الاسكتلندي، الذي يريد حسم الصفقة مقابل أربعة ملايين يورو فقط، لكن القائمين على الفريق الإسباني رفضوا، لأنهم لن يوافقوا على رحيله بأقل من 12 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية، علماً أن هناك اهتماما كبيرا من قبل عدد من الأندية السعودية (لم يتم الكشف عنها).

وانضم هيثم حسن إلى صفوف نادي ريال أوفييدو في عام 2024، ولعب في الموسم المنصرم بمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل أن يهبط الفريق لمنافسات الدرجة الثانية، لكن مشاركة صاحب الـ24 عاماً مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، والأداء الكبير الذي قدمه أمام منتخب الأرجنتين، جعلا قيمته السوقية ترتفع، والفرق الأوروبية تقدم عروضها.

وكان يحق لهيثم حسن اللعب في صفوف منتخبي مصر وتونس، لكنه في النهاية اختار خوض التجربة الدولية مع "الفراعنة"، وضمه المدرب حسام حسن إلى قائمته الرئيسية، التي شاركت في منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي خرج منها رفاق القائد محمد صلاح من دور الـ16 على يد منتخب الأرجنتين.