المونديال بالأرقام: كيف توزعت الانتصارات بين القارات؟

- تصدّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة الانتصارات في تاريخ المونديال بـ 468 فوزاً، حيث قاد منتخب ألمانيا القارة العجوز بـ 68 انتصاراً، تليها إيطاليا وفرنسا وإنكلترا وإسبانيا وهولندا. - احتل اتحاد أميركا الجنوبية المرتبة الثانية بـ 185 فوزاً، حيث قادت البرازيل القارة بـ 76 انتصاراً، تلتها الأرجنتين وأوروغواي وتشيلي وكولومبيا. - جاء الاتحاد الأفريقي في المرتبة الثالثة بـ 37 فوزاً، حيث تصدرت نيجيريا المنتخبات الأفريقية، بينما حقق اتحاد آسيا 25 فوزاً، وتذيل اتحاد أوقيانوسيا الترتيب بفوز وحيد.

كشف تقرير نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن السجل التنافسي لمختلف قارات العالم والأكثر فوزاً في تاريخ المونديال منذ انطلاقه، وحتى إسدال الستار على منافسات نسخة قطر 2022.

وتصدّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الترتيب العالمي في المونديال بـ 468 فوزاً خلال 808 مباريات، بنسبة انتصارات بلغت 52% مقابل 188 تعادلاً و152 خسارة، وجاء منتخب ألمانيا في صدارة القارة العجوز بـ 68 حالة تفوق تليها إيطاليا بـ 45، ثم فرنسا بـ 39 وإنكلترا بـ 32 وإسبانيا بـ 31 وهولندا بـ 30، بينما توزعت بقية الانتصارات على منتخبات مثل بلجيكا بـ 21 فوزاً وروسيا والسويد بـ 19 لكل منهما، وصربيا بـ 18 وبولندا والبرتغال بـ 17 والمجر بـ 15 وسويسرا بـ 14 انتصاراً، وكرواتيا بـ 13 فوزاً والنمسا والتشيك بـ 12 فوزاً والدنمارك بتسعة انتصارات ورومانيا بثمانية انتصارات وتركيا بخمسة انتصارات واسكتلندا بأربعة انتصارات وبلغاريا وأيرلندا الشمالية بثلاثة انتصارات لكل منهما وألمانيا الشرقية واليونان والنرويج وجمهورية أيرلندا وأوكرانيا بفوزين لكل منتخب، في حين تملك منتخبات البوسنة والهرسك وسلوفاكيا وسلوفينيا وويلز انتصاراً وحيداً.

واحتلّ اتحاد أميركا الجنوبية المرتبة الثانية بـ 185 فوزاً خلال 358 مباراة بنسبة نجاح بلغت 52%، وشهدت القارة تسجيل 73 تعادلاً و100 خسارة وتربع منتخب البرازيل على صدارة القارة اللاتينية بـ 76 انتصاراً، تلتها الأرجنتين بـ 47 فوزاً وأوروغواي بـ 25 فوزا وتشيلي بـ 11 فوزا وكولومبيا بتسعة انتصارات وباراغواي بسبعة انتصارات والإكوادور وبيرو بخمسة انتصارات لكل منهما.

وجاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في المرتبة الثالثة بـ 37 فوزاً خلال 162 مباراة، مسجلاً 41 تعادلاً و84 خسارة، وتصدرت نيجيريا المنتخبات السمراء بستة تلتها الكاميرون وغانا والمغرب والسنغال بخمسة لكل منها، ثم الجزائر وساحل العاج وتونس بثلاثة وجنوب أفريقيا بفوزين. وحقق اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المرتبة الرابعة بـ 34 فوزاً خلال 152 مباراة، مقابل 33 تعادلاً و85 خسارة وحلت المكسيك أولا بـ 17 فوزاً ثم الولايات المتحدة بتسعة انتصارات وكوستاريكا بستة انتصارات وكوبا وجامايكا بفوز واحد لكل منهما.

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وحصد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرتبة الخامسة برصيد 25 فوزاً خلال 136 مباراة، مقابل 26 تعادلاً و85 خسارة وتقاسم صدارة القارة منتخبا اليابان وكوريا الجنوبية بسبعة انتصارات لكل منهما، ثم السعودية بأربعة وأستراليا وإيران بثلاثة وكوريا الشمالية بفوز واحد. وتذيل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم الترتيب في المرتبة السادسة، بتحقيق فوز يتيم خلال 13 مباراة، مقابل خمسة تعادلات وسبع هزائم وحمل هذا الفوز الوحيد توقيع منتخب أستراليا الذي خاض غمار المونديال ممثلاً للقارة في دورتي ألمانيا 1974 وألمانيا 2006 قبل تحوله رسمياً إلى مظلة الاتحاد الآسيوي، حسب ما ذكره موقع "فيفا".