المواقف السياسية تتجلى في كأس العالم عقب فرحة قاليباف بلقب إسبانيا

- فاز منتخب إسبانيا بكأس العالم 2026 بعد تغلبه على الأرجنتين بهدف فيران توريس، وسط أجواء سياسية مشحونة أثرت على البطولة. - أشاد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، بموقف إسبانيا الداعم لإيران وفلسطين، معتبراً أن فوزها جلب الفرح للأمم الحرة والمستقلة. - تأتي هذه المواقف في ظل توترات سياسية، حيث رفضت إسبانيا التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، بينما دعمت الأرجنتين إسرائيل، مما أثر على تشجيع العرب للأرجنتين.

وجّه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف رسالة تهنئة إلى منتخب إسبانيا بعد الفوز بلقب كأس العالم 2026 لكرة القدم على حساب الأرجنتين بهدفٍ من دون مقابل سجله اللاعب فيران توريس في الشوط الإضافي الثاني من المباراة التي جرت أمس الأحد، بعدما تحوّلت هذه النسخة المونديالية إلى ساحة حرب ومواقف بين الدول بسبب دخول السياسة إلى مضمارها بقوة، وتبني العديد من الشخصيات مواقف داعمة لطرفٍ على حساب آخر.

وقال قاليباف في تصريحٍ نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا): "إن دفاع اللاعبين عن الشعب الفلسطيني ودعم إسبانيا لإيران، أظهر أن الحرية والجرأة هما من سمات تلك الأمة الذكية والمحترمة"، وتابع قاليباف الذي يتولى قيادة الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة، أن فوز إسبانيا "لم يُدخِل البهجة إلى قلوب الشعب الإسباني فحسب، بل إلى قلوب كثير من الأمم الحرة والمستقلة والمحبّة للعدالة في العالم أيضاً".

ويأتي هذا الموقف بسبب حسابات سياسية شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، بعدما كان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، قد عبّر في أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي عن رفض بلاده للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط، على خلفية الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران، معتبراً أن ذلك يسهم في زيادة التوتر ويؤدي إلى "نظام دولي أكثر غموضاً وعدائية".

بعيدا عن الملاعب من تايمز سكوير إلى غزة.. فلسطين تزين احتفالات إسبانيا بلقب المونديال

كما لعبت مواقف الرئيس الأرجنتيني الحالي خافيير ميلي، الداعمة لإسرائيل، وعلاقته الوطيدة برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي عبّر علناً عن تمنيه فوز التانغو باللقب على غرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في تراجع حدّة تشجيع زملاء ليونيل ميسي على الصعيد العربي وذلك لارتباط الملف بالقضية الفلسطينية، التي باتت حاضرة في أنحاء العالم كافة عقب حرب الإبادة على قطاع غزة، مع التنويه إلى أن العديد من الأرجنتينيين عبروا علناً عن دعمهم للفدائي من خلال فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

و كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال في وقتٍ سابق: "إن تصرفات المنتخب الإسباني وموقف إسبانيا عموماً خلال الأشهر الماضية في معارضة العدوان والإبادة والظلم، كان موقفاً قيّماً".