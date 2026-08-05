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المواجهات الودية الأوروبية تخرج عن السيطرة.. شجارات وطرد

كرة عالمية
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
05 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 01:42 (توقيت القدس)
لاعبو روما في سنترو سبورتيفو فولفيو، 23 يوليو 2026 (أندريا ستاتشيولي/Getty)
لاعبو روما في سنترو سبورتيفو فولفيو، 23 يوليو 2026 (أندريا ستاتشيولي/Getty)
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- شهدت المباريات الودية للأندية الأوروبية توترات غير معتادة، حيث نشب جدال بين لاعبي ليفربول حول شارة القيادة بعد فوزهم على ريكسهام، مما يعكس توتراً داخل الفريق قبل الموسم الجديد.
- في مباراة ودية بين بولونيا وأرمينيا بيليفيلد، طُرد المهاجم جوناثان رو بعد مشاجرة مع ستيفانو روسو، مما أدى إلى توتر كاد أن يتحول إلى اشتباك جماعي.
- خلال مباراة بين ميتز وفورتونا سيتارد، اندلعت مشاجرة أدت إلى إصابة الحكمة ماتيلد دينونكاي أثناء محاولتها الفصل بين اللاعبين، مما يبرز التوتر في المباريات الودية.

خرجت عدة مواجهات ودية خاضتها الأندية الأوروبية استعداداً للموسم الجديد عن إطارها المعتاد؛ فبعدما كان الهدف منها تعزيز الانسجام واختبار الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية، شهدت بعض المباريات "أحداثاً غريبة" تجاوزت حدود المنافسة الودية.

وعقب فوز ليفربول ودياً على ريكسهام بنتيجة 1-0، نشب جدال بين كورتيس جونز وكوستاس تسيميكاس ودومينيك سوبوسلاي، وكان على ما يبدو بسبب شارة القيادة حسب ما أورده موقع "أر.أم. سي" الفرنسي. وعندما سُئل سوبوسلاي عن الحادثة في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، رفض التعليق، ما يؤكد أن الأجواء داخل فريق "الريدز" لا تبدو مثالية قبل بداية الموسم الجديد.

كما شهدت صفوف فريق نادي روما "حالة غريبة"، بعد تدافع بين نجومه خلال المباراة الودية التي خسرها ذئاب العاصمة الإيطالية أمام كارديف سيتي بنتيجة (1-4). وتشاجر لاعبو الفريق الإيطالي في وسط الملعب بعد الهدف الرابع، إذ دفع برايان كريستانتي، زميله الأرجنتيني ماتياس سوليه، وتدخل الأرجنتيني الآخر، باولو ديبالا، وبدوره دفع كريستانتي، بسبب تصرفه مع سوليه، وحسب صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن السبب يعود إلى عدم مساهمة سوليه في الواجب الدفاعي، ما أغضب كريستانتي.

وفي استكمال للمواجهات الودية طُرد المهاجم الإنكليزي، جوناثان رو، والذي انتقل من مرسيليا إلى بولونيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في الدقيقة الأربعين من مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد بين النادي الإيطالي وأرمينيا بيليفيلد (الدرجة الثانية الألمانية). وبعد أن ضربه ستيفانو روسو بكتفه بعنف أثناء تمرير الكرة، ردّ رو بضربة قوية على صدره. وبينما دخل اللاعب الإنكليزي في جدال مع لاعب آخر من الفريق المنافس، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة، وكاد الموقف أن يتحول إلى اشتباك جماعي.

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وفي مباراة ودية بين فريقي ميتز الفرنسي وفورتونا سيتارد الهولندي، اندلعت مشاجرة في الدقيقة الأربعين. ونقلت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، تفاصيل الخلاف حيث ذكرت أنه "بعد أن سحب لاعب من ميتز، قميص لاعب هولندي، حصل اشتباك بين العديد من اللاعبين، وحاولت الحكمة ماتيلد دينونكاي التدخل. وأثناء تدخلها للفصل بين المتشاجرين، تعرضت الحكمة البالغة من العمر 25 عاماً لضربة غير مقصودة من أحد اللاعبين، أدت لسقوطها أرضاً. وتوقف عدد من اللاعبين للاطمئنان عليها، بينما هرع رجال الأمن إلى أرض الملعب لمساعدتها. وانتهى الشجار بعد ثوانٍ قليلة، حيث تم استدعاء أطباء الفريقين لتقديم الرعاية للحكمة.

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