المنتخب المغربي يهزم كندا بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العالم 2026

- المنتخب المغربي يواصل تألقه في كأس العالم 2026 بتأهله لربع النهائي بعد فوزه على كندا 3-0، بفضل هدفين لعز الدين أوناحي وهدف لسفيان رحيم، في مباراة شهدت توتراً وبطاقات عدة. - ينتظر المغرب في ربع النهائي الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي، مؤكداً إنجازه السابق في مونديال قطر 2022 حينما تأهل للمربع الذهبي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك. - كندا قدمت أداءً جريئاً في الشوط الأول، لكن المغرب كسر التعادل في الشوط الثاني، مستغلاً الأخطاء الدفاعية الكندية لتحقيق الفوز.

واصل المنتخب المغربي تألقه في كأس العالم 2026 بعدما حسم تأهله للدور ربع النهائي من البطولة على حساب منتخب كندا بالفوز عليه 3-0 بفضل هدفين لنجمه عز الدين أوناحي وهدف آخر لزميله سفيان رحيم، في اللقاء الذي جرى اليوم السبت في هيوستن في مباراة الدور ثمن النهائي.

وينتظر المغرب في ربع النهائي نظيره الفائز من مواجهة منتخبي فرنسا وباراغواي اللذين يلعبان لاحقاً اليوم أيضاً. وأكد المنتخب المغربي تألقه اللافت في المونديال بعدما سجل إنجازاً لافتاً في مونديال قطر 2022 حينما تأهل للمربع الذهبي وحل في المركز الرابع بوصفه أول منتخب عربي وأفريقي يسجل هذا الإنجاز.

وقدمت كندا وجهاً جريئاً في الشوط الأول، حيث ضغطت في أكثر من لقطة، وأخطر فرصها جاءت عبر أولواسيي، لكن ياسين بونو تعامل معها بنجاح، كما كان من اللافت أن ألفونسو ديفيز، نجم كندا، بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء بقرار من مدرب كندا جيسي مارش. ومر الشوط سريعاً لينتهي بالتعادل السلبي.

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بدا المغرب أكثر هدوءاً بعد الاستراحة، ونجح في كسر التعادل عند الدقيقة الـ50 من الشوط الثاني بهدف عز الدين أوناحي، بعد تنفيذ ذكي لكرة ثابتة ومتابعة من داخل المنطقة. وحاول المغاربة السيطرة على حيوية الكنديين بعد الهدف، وحاولت كندا رفع النسق بحثاً عن التعادل، في مباراة شهدت توتراً وبطاقات عدة. وفي الوقت الذي بحثت فيه كندا عن التعديل، استطاع أوناحي من جديد تسجيل هدف ثانٍ لأسود الأطلس في الدقيقة الـ84، ثم أتبعه سفيان رحيمي بهدف ثالث مستغلاً خطأ الكنديين الدفاعي في الوقت البدل من الضائع، ليعلن انطلاق الأفراح بتأهل المغاربة للدور ربع النهائي من العرس العالمي بشكل رسمي مع صافرة النهاية.