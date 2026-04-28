المنتخب المصري يرفع وتيرة الاستعداد: اختبار ودي مهم قبل المونديال

- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مباراة ودية بين منتخب مصر وروسيا في 28 مايو، ضمن استعدادات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. - تأتي المباراة في إطار برنامج إعداد قوي بقيادة المدرب حسام حسن، حيث ستقام في استاد العاصمة الإدارية الجديدة، قبل أن يتوجه المنتخب إلى الولايات المتحدة لخوض مباراة ودية أخرى ضد البرازيل في 6 يونيو. - يبدأ منتخب مصر مبارياته في المونديال بمواجهة بلجيكا في 15 يونيو، ثم نيوزيلندا، ويختتم دور المجموعات بمواجهة إيران في 27 يونيو.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، توصله لاتفاق بإقامة مباراة ودية بين المنتخب الوطني الأول ونظيره الروسي في 28 مايو/أيار المقبل في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للفترة من 11 يونيو/حزيران وتستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبلَين.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء: "في إطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن، ومدير المنتخب إبراهيم حسن، لتوفير برنامج إعداد قوي ومميز لمنتخب مصر، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026، أنهت الشركة المتحدة للرياضة الاتفاق على إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر أمام روسيا يوم 28 مايو المقبل"، وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب، بحسب المصدر ذاته، إن مباراة روسيا ستقام في استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المنتظر أن تتجه بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة في 30 مايو، على أن يخوض الفريق مباراة ودية أخيرة أمام البرازيل في السادس من يونيو/حزيران في ولاية أوهايو الأميركية. وتبدأ مصر مبارياتها في المونديال بمواجهة بلجيكا في 15 يونيو ضمن المجموعة السابعة، ومن ثم لقاء نيوزيلندا بعدها بأسبوع، على أن تختتم مبارياتها بدور المجموعات أمام إيران في 27 من الشهر ذاته.