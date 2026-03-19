- أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تعذر مشاركة المنتخب الوطني في التجمع الودي بالمغرب بسبب الظروف الراهنة في المنطقة، مما حال دون استكمال ترتيبات السفر. - التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، خاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، أثرت بشكل كبير على النشاطات الرياضية، مما أدى إلى إلغاء بطولات وتعطيل مسابقات. - الاتحاد الفلسطيني يؤكد التزامه بدعم المنتخب الوطني وتوفير أفضل الظروف الممكنة لإعداده للاستحقاقات الرسمية القادمة، مع التركيز على سلامة اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعذر مشاركة المنتخب الوطني الأول في التجمع الودي الذي سيستضيفه المغرب، والذي كان من المفترض أن يخوض الفدائي خلاله مواجهتين وديتين أمام منتخبي موريتانيا وبنين في فترة التوقف الدولي لشهر مارس/ آذار الجاري.

وكتب الاتحاد الفلسطيني في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: "يعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تعذر مشاركة المنتخب الوطني الأول في التجمع الودي الذي تستضيفه المملكة المغربية، والذي كان مقرراً أن يخوض الفدائي خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي موريتانيا وبنين في فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري".

وأضاف: "يؤكد الاتحاد أن الظروف الراهنة في المنطقة والتحديات المرتبطة بالسفر وإغلاق المطارات حالت دون استكمال ترتيبات مشاركة بعثة المنتخب بالشكل المطلوب، مشدداً على حرصه على سلامة اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري. يجدد الاتحاد التزامه بمواصلة العمل على دعم المنتخب الوطني وتوفير أفضل الظروف الممكنة لإعداده للاستحقاقات الرسمية القادمة، بما يلبي طموحات الجماهير الفلسطينية".

وألقت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، ظلالها الثقيلة على المشهد الرياضي في عددٍ كبيرٍ من الدول، بعدما امتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من السياسة والأمن. فالتوترات العسكرية والاعتداءات التي طاولت دولاً خليجية أدت إلى سلسلة اضطرابات في النشاطات الرياضية، من إلغاء بطولات ومهرجانات كبرى إلى تعطيل مسابقات محلية وتغيير خطط إعداد المنتخبات.