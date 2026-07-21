المنتخب العُماني يتوج بلقب بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

- توج المنتخب العُماني بلقب بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للرجال بعد فوزه على المنتخب القطري بثلاثة أشواط دون مقابل في النهائي الذي أُقيم في مسقط. - المنتخب القطري، حامل لقب النسخة الأولى، حل في المركز الثاني، بينما جاء المنتخب العراقي في المركز الثالث بعد فوزه على المنتخب الكويتي. - حصل لاعبو المنتخب القطري على جوائز فردية متميزة، حيث نال محمد الوليد وعبدالله نسيم ومهدي صمود جوائز أفضل لاعب في مراكزهم خلال البطولة التي استضافتها سلطنة عمان.

توج المنتخب العُماني بلقب بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للرجال في نسختها الثانية، بعد فوزه على المنتخب القطري اليوم الثلاثاء، بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع (25-19) و(25-15) و(25- 23)، في ختام البطولة التي جرت بالعاصمة العُمانية مسقط.

وبلغ المنتخب العُماني نهائي البطولة، بعد فوزه المستحق على المنتخب الكويتي بثلاثة أشواط دون مقابل في الدور نصف النهائي، فيما كان المنتخب القطري، الفائز بالنسخة الأولى العام الماضي في البحرين، قد بلغ النهائي بعد أن أنهى الأدوار الأولى متصدراً المجموعة الأولى، قبل أن يتفوق على نظيره العراقي في نصف النهائي.

وعلى مستوى الترتيب العام للبطولة، جاء المنتخب القطري في المركز الثاني، خلف المنتخب العُماني المتوج باللقب، فيما حل المنتخب العراقي في المركز الثالث بعد فوزه على المنتخب الكويتي الذي حل في المركز الرابع، ثم المنتخب السعودي في المركز الخامس بعد فوزه على نظيره السوري الذي حل سادساً في البطولة، ثم المنتخب اللبناني الذي حل في المركز السابع والأخير.

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وحصل لاعبو المنتخب القطري محمد الوليد، وعبدالله نسيم، ومهدي صمود على جوائز: أفضل لاعب في مركز (4)، وأفضل لاعب في مركز (3) وأفضل معد في البطولة، على التوالي. واستضافت سلطنة عمان في مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا لمنتخبات الرجال للكرة الطائرة خلال الفترة من 14 إلى 21 يوليو/تموز الحالي بمشاركة سبعة منتخبات هي الكويت وسورية وقطر والسعودية ولبنان والعراق وعُمان.