المنتخب الإيراني يتحرك لإنهاء إجراءات التأشيرة قبل كأس العالم 2026

- يستعد منتخب إيران لكرة القدم للسفر إلى أنقرة للحصول على تأشيرات كأس العالم 2026، حيث سيخوض مبارياته في الولايات المتحدة مع احتمال اللعب في كندا إذا تأهل للأدوار الإقصائية. - يعاني المنتخب من تراجع الجاهزية البدنية بسبب توقف الدوري المحلي، ويخوض حالياً معسكراً إعدادياً في أنطاليا التركية، مع مباريات ودية مقررة ضد غامبيا وبورتوريكو. - أكد مهدي محمد نبي على تعاون الجهات المنظمة لتسهيل إجراءات التأشيرات، مع انضمام لاعبين محترفين في الخارج للمعسكر قبل المرحلة التالية من الإعداد.

يستعد منتخب إيران لكرة القدم للسفر من معسكره التدريبي في تركيا، إلى العاصمة أنقرة يوم غدٍ الخميس، من أجل إجراء مقابلات الحصول على التأشيرات الخاصة بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بحسب ما أفاد به مسؤول بارز في الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

ويخوض المنتخب الإيراني حالياً معسكراً إعدادياً في مدينة أنطاليا التركية، بعد توقف الدوري المحلي في البلاد في وقت سابق من العام الجاري، ما سبَّب تراجع الجاهزية البدنية لعدد كبير من اللاعبين نتيجة غياب المباريات الرسمية. وأجرى المنتخب تدريباً، يوم أمس الثلاثاء، في أحد المراكز الرياضية على الساحل التركي المطل على البحر المتوسط، ضمن برنامج التحضير للمونديال.

وقال مهدي محمد نبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن جميع لاعبي المنتخب سيحضرون إلى السفارة الكندية في أنقرة لإجراء مواعيد التأشيرة، بينما سيتقدم بعض اللاعبين أيضاً بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في ظل استعدادات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم، حيث من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني جميع مبارياته في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، مع احتمال حاجته إلى دخول الأراضي الكندية في حال التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وأكد مهدي محمد نبي أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على ضرورة توفير التأشيرات لجميع المنتخبات المشاركة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً من الجهات المنظمة لتسهيل إجراءات دخول منتخب إيران لكرة القدم.

وأضاف أن بعض اللاعبين الذين لم يتقدموا سابقاً بطلبات للحصول على تأشيرات أميركية في دبي قبل الحرب، سيقومون بتقديم طلباتهم خلال وجودهم في أنقرة. كما أوضح أن عدداً من اللاعبين المحترفين في الخارج سينضمون إلى المعسكر قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الإعداد في تركيا. من جانبه، أبدى مدرب المنتخب الإيراني، أمير قلعه نويي، عدم رضاه عن مستوى الجاهزية البدنية للاعبين، نتيجة توقف الدوري المحلي لعدة أسابيع، مؤكداً أن فترة الإعداد الحالية قد تعوض جزءاً محدوداً من النقص البدني.

وأشار إلى أن المنتخب سيخوض مباراة ودية أمام غامبيا في 29 مايو/أيار الجاري، على أن يتم لاحقاً تحديد مباراة ودية أخرى، إضافة إلى مواجهة مغلقة أمام بورتوريكو في الولايات المتحدة ضمن التحضيرات النهائية. ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم، في الأول من يونيو/حزيران.