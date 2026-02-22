المنتخب الأميركي يحرز ذهبية الهوكي على الجليد

- أحرز المنتخب الأميركي ذهبية الهوكي على الجليد للرجال للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه على كندا 2-1 بعد التمديد في أولمبياد ميلانو-كورتينا، مستعيدًا ذكريات "معجزة على الجليد" عام 1980. - جاك هيوز سجل هدف الفوز في الشوط الإضافي، مكررًا إنجاز منتخب السيدات الذي تغلب أيضًا على كندا بنفس النتيجة. - فشلت كندا في تعزيز رقمها القياسي وإحراز ذهبيتها العاشرة منذ ألعاب سوتشي 2014، حيث لم يشارك لاعبو الدوري الأميركي "إن إيتش إل" منذ ذلك الحين.

أحرز المنتخب الأميركي ذهبية مسابقة الهوكي على الجليد للرجال للمرة الأولى منذ 1980، والثالثة في تاريخه، بفوزه على جاره الكندي حامل الرقم القياسي 2-1 بعد التمديد اليوم الأحد في النهائي، ليكون صاحب الذهبية الأخيرة في أولمبياد ميلانو-كورتينا.

وكرر رجال الولايات المتحدة إنجاز منتخب السيدات الذي تغلب في النهائي على كندا بالذات 2-1 بعد التمديد، وذلك بفضل جاك هيوز الذي سجل هدف الفوز في الشوط الإضافي من اللقاء الذي تقدمت فيه بلاده عبر مات بودلي، قبل أن تعادل كندا بواسطة كايل ماكار.

واستعاد الأميركيون، الأحد، في اليوم الختامي لهذه الألعاب، ذكريات ما أُطلِق عليه "معجزة على الجليد" حين أحرزوا ذهبيتهم الثانية عام 1980 للهوكي على الجليد على أرضهم في ألعاب لايك بلاسيد، بفوزهم في الدور النهائي الذي كان بنظام المجموعة على الاتحاد السوفييتي الفائز بألقاب النسخ الأربع السابقة.

وفي المقابل، فشلت كندا في تعزيز رقمها القياسي في رياضة الهوكي على الجليد، وإحراز ذهبيتها العاشرة والأولى منذ ألعاب سوتشي 2014 التي شهدت المشاركة الأخيرة للاعبي الدوري الأميركي "إن إيتش إل" قبل عودتهم في هذه النسخة.