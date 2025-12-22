- انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025: بدأت البطولة في 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا يتنافسون على اللقب، مع فرصة لساحل العاج لتحقيق الثنائية المتتالية. - ساحل العاج وتشكيلة النجوم: بعد فوزهم بلقب 2023، يسعى منتخب ساحل العاج لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه، معتمدًا على تشكيلة مميزة من اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية والعالمية. - تاريخ الثنائيات المتتالية: مصر، غانا، والكاميرون هم المنتخبات التي حققت الثنائية المتتالية سابقًا، ويسعون للعودة إلى منصة التتويج في نسخة 2025 بعد غياب طويل.

انطلقت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 يوم الـ21 من الشهر الحالي وتستمر حتى الـ18 من شهر يناير/كانون الثاني 2026، إذ ستتنافس 24 منتخباً من أجل تحقيق اللقب الأفريقي، وهناك منتخب واحد يملك الفرصة للانضمام إلى قائمة المنتخبات التي سبق لها أن حققت الثنائية المتتالية (حصد اللقب مرتين متتاليتين)، وهو منتخب ساح العاج.

ساحل العاج وحلم اللقب الثاني توالياً

حقق منتخب ساحل العاج لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بعد التفوق على منتخب نيجيريا (2-1) في المباراة النهائية، ليُحقق اللقب الثالث في تاريخه بعد سنوات 1992 و2015 ثم 2023، ولكنه يملك فرصة ذهبية لتحقيق اللقب للمرة الثانية توالياً بمشاركته في نسخة عام 2025 التي تُقام في المغرب، وسيكون بالتالي المنتخب الرابع الذي يُحقق اللقب مرتين متتاليتين.

ويملك منتخب ساحل العاج تشكيلة مُميزة من اللاعبين المحترفين في مختلف وأقوى الدوريات الأوروبية والعالمية، وأبرزهم أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، ويان ديوماندي لاعب نادي لايبزيغ الألماني، وسيكو فوفانا لاعب نادي رين الفرنسي، وفرانك كيسي لاعب نادي الأهلي السعودي، وإبراهيم سانغاري لاعب نادي نوتنغهام فوريست، وإيفان نديكا لاعب نادي روما الإيطالي، وأودليون كوسونو لاعب نادي أتالانتا الإيطالي، وغيرهم الكثير.

منتخبات حققت الثنائية المتتالية في أمم أفريقيا

يُعد منتخب مصر أكثر المنتخبات المُتوجة بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا تاريخياً برصيد سبعة ألقاب، وهو أيضاً يتميز بكونه المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب الأفريقي في ثلاث مناسبات متتالية (2006، 2008 و2010)، وكذلك تحقيق الثنائية المتتالية في نسختي (1957 و1959)، ويسعى منتخب الفراعنة للعودة بقوة في نسخة عام 2025، واستعادة المجد القاري والتتويج باللقب الأفريقي بعد طول غياب.

أما المنتخب الثاني الذي حقق لقب كأس أمم أفريقيا مرتين متتاليتين، فهو منتخب غانا في نسختي 1963 و1965، في حين حقق منتخب الكاميرون الثنائية المتتالية أيضاً في نسختي عامي 2000 و2002، وهذان المنتخبان أيضاً يبحثان عن العودة إلى منصة التتويج من جديد في نسخة عام 2025، بعد غياب لسنوات طويلة.