المنتخبات العربية تختار مواقع معسكراتها في كأس العالم.. أين ستكون؟

- اختارت المنتخبات العربية مواقع معسكراتها التدريبية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا استعداداً لكأس العالم 2026، حيث توزعت بين مدن متنوعة لتعكس اختلاف الاستعدادات والبيئات. - المنتخب الجزائري في كانساس سيتي، المصري في سبوكان، العراقي في غرينبرير كاونتي، الأردني في بورتلاند، السعودي في أوستن، المغربي في نيويورك – نيوجيرسي، القطري في سانتا باربرا، والتونسي في مونتيري. - أكد فيفا أن 25 مدينة لن تستضيف المباريات، وستكون مواقع تحضير للمنتخبات، مع توزيع 39 منتخباً في الولايات المتحدة، و7 في المكسيك، و2 في كندا.

اختارت المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2026 مواقع معسكراتها التدريبية النهائية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في أول نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخباً، حيث توزعت الفرق بين مدن مختلفة تعكس تنوع الاستعدادات واختلاف البيئات التي ستحتضن الوفود من مختلف قارات العالم.

وسيتموضع المنتخب الجزائري في مدينة كانساس سيتي داخل جامعة كانساس، وهي واحدة من أبرز مراكز الإعداد في الولايات المتحدة، إذ اختار "محاربو الصحراء" بيئة مستقرة وقريبة من أجواء مبارياتهم في المجموعة، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق البطولة.

أما المنتخب المصري فاستقرّ في مدينة سبوكان داخل جامعة غونزاغا، في معسكر يُعد الأكثر هدوءاً وانعزالاً، ما يمنح "الفراعنة" فرصةً مثاليةً للتركيز الكامل تحت ضغط المشاركة العالمية، خاصة مع تطلعات كبيرة لتحقيق حضور قوي في المونديال. وفي المقابل، اختار المنتخب العراقي معسكره في منطقة غرينبرير كاونتي داخل مركز غرينبرير الرياضي، وهو موقع يتميز ببنية تحتية عالية المستوى.

بدوره سيكون المنتخب الأردني في مدينة بورتلاند داخل جامعة بورتلاند، حيث فضّل "النشامى" موقعاً متوازناً بين الهدوء والتجهيزات الحديثة، في خطوة تهدف إلى تجهيز الفريق بدنياً وفنياً لأول مشاركة تاريخية في كأس العالم، أما المنتخب السعودي فاختار مدينة أوستن في ولاية تكساس، داخل منشآت أوستن إف سي.

وسيتحضر المنتخب المغربي في منطقة نيويورك – نيوجيرسي داخل مدرسة بينغري، في موقع قريب من المدن الكبرى، أما المنتخب القطري فاستقر في مدينة سانتا باربرا داخل كلية ويستمنت، في معسكر هادئ يعكس رغبة الجهاز الفني في التركيز على التحضير الفني بعيداً عن الضوضاء المونديالية. وفي المقابل، سيقيم المنتخب التونسي معسكره في مدينة مونتيري داخل مركز تدريب رايادوس، في اختيار يعكس رغبة في التأقلم مع الأجواء المكسيكية التي ستشهد جزءاً من مباريات البطولة.

وأكد فيفا أنّ 25 مدينة لن تستضيف مباريات كأس العالم، ستشكل المكان الذي سيتحضر فيه اللاعبون، حيث سيتوزع الوافدون بواقع 39 منتخباً في الولايات المتحدة، و7 في المكسيك، وفريقين في كندا، ليصل العدد الإجمالي بطبيعة الحال إلى 48.

واتسمت عملية اختيار مواقع التدريب التابعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم بالشمولية والتعاون، إذ بدأ التحضير لذلك في عام 2024، وجرى تنقيح قائمة المدن في 2025، وبعد القرعة النهائية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، باشر المتأهلون في تقديم ما يودونه من بين أكثر من 60 موقعاً جغرافياً، مع الأخذ بعين الاعتبار مكان إقامة مباريات المجموعة بطبيعة الحال.

وعلى ضوء ذلك قال الرئيس التنفيذي للعمليات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، هايمو شيرجي، الاثنين، بحسب بيان فيفا: "تُعدّ معسكرات الفرق جزءاً لا يتجزأ من أي بطولة لكأس العالم لكرة القدم. فهي المكان الذي تستقر فيه الفرق، وتتدرب، وتستريح، وتختبر إيقاع البطولة اليومي. إنّ وضع اللمسات الأخيرة على قائمة مواقع معسكرات تدريب الفرق لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 أمرٌ مثيرٌ للغاية نظراً لحجمها غير المسبوق، مما يمنحنا فرصة رائعة ومرحباً بها لإشراك المزيد من المجتمعات والمشجعين في هذه البطولة الرائدة".