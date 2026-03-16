- يواصل الاتحاد الأردني لكرة القدم الاعتماد على المدرسة التدريبية المغربية بعد نجاحات مدربيه، حيث قاد جمال السلامي المنتخب الأردني إلى مونديال 2026 ونهائي كأس العرب 2025، بينما بلغ الحسين عموتة نهائي أمم آسيا. - تم تعيين المغربي عبد اللطيف جريندو مدرباً لمنتخب تحت 23 عاماً، استعداداً لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، مستفيداً من خبرته الواسعة وشهاداته التدريبية المتقدمة. - تشرف المدربة المغربية لمياء بومهدي على منتخب "النشميات" وتساهم في تطوير كرة القدم النسوية، بعد إنجازاتها مع نادي مازيمبي والمنتخب الكونغولي.

يواصل الاتحاد الأردني لكرة القدم سياسة الاعتماد على المدرسة التدريبية المغربية بعد النجاح الذي حققه مدرب المنتخب الأول جمال السلامي (55 عاماً)، الذي قاد "النشامى" لبلوغ مونديال 2026 لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية، إضافة إلى نهائي كأس العرب 2025 (خسره أمام المغرب)، ومن قبله مواطنه الحسين عموتة (56 عاماً)، الذي بلغ نهائي أمم آسيا الأخيرة قبل الخسارة أمام المستضيف، منتخب قطر.

وعين الاتحاد الأردني، مساء السبت، المغربي عبد اللطيف جريندو (51 عاماً)، مدرباً لمنتخب تحت 23 عاماً استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد لوس أنجلوس 2028. وبحسب بيان للاتحاد الأردني، يتمتع جريندو بخبرة فنية واسعة في مجال التدريب، ويحمل شهادة التدريب الاحترافية كاف برو، إلى جانب حصوله على رخص التدريب (أي، بي، سي)، كما حصل على دبلوم من الدرجة الثانية في التدريب الرياضي من ألمانيا، إضافة إلى شهادة في الإدارة الرياضية.

وسبق لجريندو أن خاض مسيرة كروية مميزة بصفة لاعب، حيث دافع عن ألوان عدد من الأندية، أبرزها الرجاء الرياضي المغربي، وحقق معه العديد من البطولات المحلية والقارية، من بينها دوري أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، وشارك في كأس العالم للأندية، إلى جانب خوضه تجارب احترافية خارجية في الإمارات والسعودية. كما يتمتع جريندو بمسيرة فنية حافلة في مجال التدريب، حيث تولى تدريب العديد من الأندية المغربية، وصولاً إلى المنتخب المغربي للناشئين تحت 17 عاماً، وشغل منصب مدير المدرسة الكروية في نادي الرجاء البيضاوي.

من جهة آخرى، ستشرف المدربة المغربية لمياء بومهدي (42 عاماً)، على قيادة منتخب "النشميات"، إضافة إلى تسميتها مساعدة للمدير الفني للاتحاد لشؤون كرة القدم النسوية، ومشرفة على المنتخبات النسوية. وقادت بومهدي فريق السيدات بنادي مازيمبي في الكونغو الديمقراطية خلال الفترة 2022–2025، إلى جانب إشرافها على مدرسة كرة القدم التابعة للنادي، كما تولت تدريب المنتخب النسوي لجمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2025، وعملت أيضاً ضمن الإدارة الفنية للاتحاد المغربي لكرة القدم بين عامي 2016 و2022، إلى جانب إشرافها على برامج إعداد وتأهيل المدربات في المغرب.

وقادت خلال مسيرتها عدداً من المنتخبات الوطنية المغربية للفئات العمرية، كما تولت تدريب المنتخب المغربي الأول للسيدات عام 2020. وتحمل بومهدي عدداً من الشهادات التدريبية المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أبرزها رخصة التدريب "كاف أي"، إلى جانب حصولها على صفة محاضرة معتمدة لدى الاتحاد الأفريقي. وحققت خلال مسيرتها التدريبية العديد من الإنجازات، من بينها التتويج بدوري أبطال أفريقيا للسيدات مع نادي مازيمبي عام 2024، ونيل جائزة أفضل مدربة للكرة النسوية في أفريقيا لعامي 2024 و2025، فضلاً عن ترشيحها ضمن أفضل ثلاثة مدربين في أفريقيا عام 2025.